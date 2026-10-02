Netflix pregătește o lună octombrie plină de povești înfricoșătoare, cu filme horror clasice, producții inspirate din romane celebre și thrillere psihologice care explorează cele mai întunecate temeri ale oamenilor. Abonații platformei de streaming vor putea urmări, de la începutul lunii, filme precum „Dracula”, „Frankenstein al lui Mary Shelley”, „Vineri 13”, „Psycho”, „Evil Dead” și „The Strangers”, dar și producții mai recente, precum „Evil Dead Rise”, „Hush” și „Split”.

Filmele sunt programate să intre în oferta platformei începând cu 1 octombrie, într-o perioadă în care interesul pentru poveștile de groază crește odată cu apropierea Halloweenului.

Printre producțiile care vor putea fi urmărite de la începutul lunii se numără „Dracula” și „Frankenstein al lui Mary Shelley”, două povești care au devenit repere ale literaturii și cinematografiei horror.

Povestea lui Dracula își are originile în romanul scris de Bram Stoker și publicat în 1897. Personajul este un vampir misterios din Transilvania, care ajunge în Anglia și răspândește teroarea în rândul celor cu care intră în contact. Legenda contelui Dracula a inspirat numeroase adaptări cinematografice, în care setea de sânge, nemurirea și lupta dintre bine și rău ocupă un loc central.

„Frankenstein al lui Mary Shelley” pornește de la romanul publicat în 1818 și urmărește povestea savantului Victor Frankenstein, care reușește să dea viață unei creaturi alcătuite din părți ale unor trupuri umane. Însă experimentul său scapă de sub control, iar creatura, respinsă de societate, ajunge să provoace suferință și tragedii.

„Vineri 13” este unul dintre cele mai cunoscute filme ale genului slasher și a contribuit la popularizarea poveștilor despre criminali care vânează grupuri de tineri. Acțiunea se desfășoară într-o tabără de vară din Crystal Lake, unde mai mulți adolescenți sunt uciși în circumstanțe misterioase.

Filmul original, lansat în 1980, construiește suspansul în jurul unei serii de crime și al unei tragedii petrecute în trecut, care a transformat tabăra într-un loc asociat cu moartea. Franciza a devenit celebră și datorită personajului Jason Voorhees, a cărui mască de hochei a ajuns unul dintre cele mai recognoscibile simboluri ale cinematografiei horror.

Regizat de Alfred Hitchcock și lansat în 1960, „Psycho” este considerat unul dintre filmele care au schimbat cinematografia thriller și horror. Povestea o urmărește pe Marion Crane, o tânără care fuge cu o sumă importantă de bani și se oprește la un motel izolat, administrat de Norman Bates.

La prima vedere, motelul pare un loc obișnuit, iar proprietarul său este un bărbat timid și politicos. Treptat, însă, comportamentul acestuia și atmosfera apăsătoare dezvăluie o poveste mult mai întunecată.

Succesul filmului a dus la realizarea mai multor continuări. Netflix va include și „Psycho II” și „Psycho III”, care reiau povestea lui Norman Bates și explorează consecințele evenimentelor din primul film.

Universul „Evil Dead” este construit în jurul unor forțe supranaturale care transformă oamenii în creaturi demonice. Filmul original, lansat în 1981, urmărește un grup de prieteni care ajung într-o cabană izolată din pădure. Acolo, descoperă o înregistrare care dezlănțuie entități malefice, iar vacanța lor se transformă într-un coșmar.

„Evil Dead Rise”, lansat în 2023, mută povestea într-un mediu urban. Două surori se reunesc, însă întâlnirea lor este întreruptă de apariția unei forțe demonice, care pune în pericol întreaga familie. Filmul combină scenele de groază supranaturală cu tensiunea psihologică și momentele de violență extremă.

„The Strangers” prezintă povestea unui cuplu care ajunge într-o locuință izolată, unde liniștea nopții este întreruptă de apariția unor persoane mascate. Fără să cunoască motivul pentru care sunt vizați, cei doi ajung să lupte pentru supraviețuire.

Filmul, lansat în 2008, se remarcă prin faptul că amenințarea nu vine din partea unor creaturi supranaturale, ci a unor necunoscuți care terorizează victime aparent obișnuite. Atmosfera apăsătoare și teama de ceea ce se poate afla dincolo de ușa casei reprezintă elemente centrale ale poveștii.

„Hush” urmărește povestea unei scriitoare surde, care locuiește singură într-o casă izolată din pădure. Viața ei este pusă în pericol atunci când un criminal mascat apare la fereastră și începe să o urmărească. Incapacitatea de a auzi o transformă într-o țintă vulnerabilă, iar lupta pentru supraviețuire se desfășoară într-o atmosferă dominată de tăcere și tensiune.

În schimb, „The Sixth Sense”, regizat de M. Night Shyamalan, explorează lumea supranaturală prin povestea unui băiat care susține că poate vedea și comunica cu persoane decedate. Un psiholog încearcă să îl ajute să înțeleagă ceea ce i se întâmplă, însă investigația scoate la iveală secrete neașteptate.

„Split”, un alt film regizat de M. Night Shyamalan, prezintă povestea unui bărbat care are mai multe identități distincte și care răpește trei adolescente. Tinerele încearcă să găsească o modalitate de a scăpa, în timp ce comportamentul răpitorului devine tot mai imprevizibil. Filmul combină thrillerul psihologic cu elemente horror și explorează pericolul în care ajung personajele.

„Crimson Peak”, regizat de Guillermo del Toro, îmbină horrorul gotic cu o poveste despre secrete de familie și fenomene supranaturale. Acțiunea o urmărește pe Edith, o tânără care se mută într-un conac vechi, aflat într-un loc izolat. Clădirea ascunde secrete întunecate, iar aparițiile misterioase o fac să pună la îndoială realitatea din jurul său.

Pe lângă aceste titluri, oferta anunțată de Netflix include și „Ouija”, „Ouija: Origin of Evil”, „Happy Death Day 2U” și „Underworld: Blood Wars”, completând selecția de filme horror pregătite pentru luna octombrie.