Netflix aduce în România, în octombrie 2026, mai multe filme și seriale noi, dar și sezoane noi ale unor producții deja cunoscute. Printre titlurile programate se află „La răsărit de Eden”, cu Florence Pugh, thrillerul „Animals”, regizat și interpretat de Ben Affleck, sezonul 4 din „The Diplomat”, sezonul 3 din „Nobody Wants This” și partea a patra din „Lupin”.

Programul Netflix pentru România include și mai multe filme de groază care intră pe platformă înainte de Halloween, precum „Scream”, „A Quiet Place”, „It” și „Halloween Kills”. Datele sunt cele anunțate pentru platforma de streaming românesc și pot fi modificate de platformă.

Una dintre primele premiere importante ale lunii este „La răsărit de Eden” („East of Eden”), care apare pe Netflix România pe 1 octombrie.

Miniseria este o nouă adaptare a romanului lui John Steinbeck și urmărește povestea familiei Trask. Florence Pugh interpretează personajul Cathy Ames, iar din distribuție mai fac parte Christopher Abbott, Mike Faist, Ciarán Hinds, Martha Plimpton și Tracy Letts.

Serialul este regizat de Garth Davis și Laure de Clermont-Tonnerre, iar scenariul este semnat de Zoe Kazan.

Pe 9 octombrie este programat filmul „Animals”, un thriller în care Ben Affleck ocupă mai multe roluri: este regizor, coscenarist, producător și actor principal.

Povestea pornește de la răpirea fiului unui candidat la funcția de primar al orașului Los Angeles. Părinții încearcă să obțină banii pentru răscumpărare, iar situația îi conduce într-o rețea de minciuni și conflicte.

Din distribuție fac parte și Kerry Washington, Gillian Anderson, Steven Yeun, Adriana Paz și Ray Fisher. Filmul este inclus în programul Netflix pentru luna octombrie.

Fanii serialelor politice au parte de un nou sezon al producției „The Diplomat”. Sezonul 4 este programat pentru 15 octombrie, iar Keri Russell revine în rolul lui Kate Wyler.

Noua serie continuă povestea diplomatului american într-un context internațional complicat și păstrează combinația dintre negocieri, relații internaționale și conflicte personale.

Pe 22 octombrie este programat sezonul 3 din „Nobody Wants This”, cu Kristen Bell și Adam Brody.

Noile episoade îi urmăresc pe Joanne și Noah într-o nouă etapă a relației lor. Cei doi s-au mutat împreună, iar serialul explorează provocările care apar atunci când relația trece într-o etapă mai stabilă.

Un alt titlu important al lunii este „Lupin: Partea 4”, disponibil din 23 octombrie.

Omar Sy revine în rolul lui Assane Diop, personaj inspirat de celebrul hoț francez Arsène Lupin. Noua poveste îl găsește pe Assane într-o situație în care trecutul său revine în prim-plan, după apariția unui imitator care folosește metode asociate cu Lupin.

Octombrie aduce și o selecție consistentă de filme horror. Din 9 octombrie sunt programate primele trei filme din seria „Scream”.

Din 15 octombrie intră în catalog „A Quiet Place”, „A Quiet Place Part II”, „Doctor Sleep”, „Ghost Ship”, „It”, „It Chapter Two” și „Constantine”.

Lista continuă pe 17 octombrie, când sunt programate „Ouija” și „Ouija: Origin of Evil”. Pe 20 octombrie apar „Halloween” și „Halloween Kills”, cu Jamie Lee Curtis în distribuție.

Netflix pregătește în octombrie și mai multe producții documentare.

„Schumacher ’94: Începutul unei legende” este programat pentru 2 octombrie și revine asupra sezonului 1994 al Formulei 1 și al primului titlu mondial câștigat de Michael Schumacher.

Pe 13 octombrie apare „TYSON”, o serie documentară în patru părți despre viața și cariera pugilistului Mike Tyson.

Mai târziu, pe 27 octombrie, este programat „Cel cu Matthew Perry” („The One About Matthew Perry”), documentar dedicat actorului cunoscut în special pentru rolul lui Chandler Bing din „Friends”.

Oferta Netflix România din octombrie combină premierele cu revenirea unor seriale cunoscute și cu numeroase filme de catalog. „La răsărit de Eden”, „Animals”, „The Diplomat”, „Nobody Wants This” și „Lupin” sunt printre principalele titluri programate, în timp ce a doua jumătate a lunii este dominată și de producții horror dedicate perioadei Halloween.

Programul poate fi modificat de Netflix, iar datele de lansare sau disponibilitatea anumitor titluri pot suferi schimbări.