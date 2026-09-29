Politica

Aviz negativ pentru Oana Gheorghiu la Ministerul Sănătății. Audiere cu tensiuni și replici dure în comisiile de specialitate

Aviz negativ pentru Oana Gheorghiu la Ministerul Sănătății. Audiere cu tensiuni și replici dure în comisiile de specialitatesursa: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Oana Gheorghiu, propunerea pentru conducerea Ministerului Sănătății în Cabinetul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, a fost respinsă marți în comisiile reunite de specialitate. Ședința în care a fost audiată a fost marcată de confruntări verbale intense între parlamentarii PSD și USR. Votul din comisie a fost extrem de strâns, rezultatul final fiind de 15 voturi favorabile, 17 voturi împotrivă și nicio abținere, conform Mediafax.

Aviz negativ pentru Oana Gheorghiu la Ministerul Sănătății. Audiere cu tensiuni și replici dure în comisiile de specialitate

La finalul audierilor, candidata propusă pentru portofoliul Sănătății a oferit declarații cu privire la parcursul său profesional și la motivele care au stat la baza nominalizării sale.

„Am explicat care este legătura mea cu sistemul de sănătate, pentru că unii dintre membrii Comisiei își puseseră întrebarea care sunt motivele pentru care am fost nominalizată și am explicat experiența mea de 16 17 ani în legătură cu sistemul și experiența mea de pacient, nu doar prin prisma propriei experiențe cu sistemul de sănătate ca pacienții prin prisma sutelor sau miilor de pacienți cu care am interacționat în tot acest timp”, a declarat Oana Gheorghiu în urma audierilor.

Oana Gheorghiu

Audierea în comisiile de specialitate a miniștrilor desemnați pentru a face parte din guvernul condus de Siegfried Mureșan, la Palatul Parlamentului din București, 29 septembrie 2026. Inquam Photos / George Călin

Schimb de replici aprins pe teme medicale

Parcursul audierii a inclus și momente de tensiune maximă. Un astfel de episod i-a avut în prim-plan pe deputatul USR Emanuel Ungureanu și pe fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete.

Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete. Sursă foto: Facebook

Fostul ministru i-a cerut Oanei Gheorghiu detalii tehnice specifice privind managementul accidentului vascular cerebral în spitalele românești, solicitând date despre numărul centrelor capabile să efectueze proceduri de trombectomie, infrastructura existentă și unitățile care aplică tratamentul prin fibrinoliză intravenoasă.

Nominalizarea pentru Ministerul Sănătății a preferat să nu avanseze date numerice exacte pe moment. „Nu am să vă dau aceste cifre, le știu estimativ, dar n-am să citez din memorie cifre pentru că nu cred că un ministru trebuie să facă un concurs pentru câtă memorie are”, a afirmat Oana Gheorghiu.

Discuțiile au escaladat în momentul în care Emanuel Ungureanu a intervenit direct, cerându-i lui Alexandru Rogobete să permită candidatei să își finalizeze răspunsurile fără întreruperi.

Val de avize negative pentru miniștrii propuși

Votul nefavorabil primit de Oana Gheorghiu se înscrie într-o serie mai lungă de respingeri înregistrate în comisiile parlamentare. În aceeași zi de marți, Raluca Turcan, propusă pentru Ministerul Muncii, a înregistrat de asemenea un aviz negativ.

Seria avizelor nefavorabile a început încă de luni, când au fost respinși Sebastian Burduja la Ministerul Energiei, Radu Miruță la Apărare, Cătălin Drulă la Transporturi și Irineu Darău la Economie.

Stiri calde

18:20 - Drona prăbușită în Insula Mare a Brăilei avea explozibil. Anunțul oficial al Ministerului Apărării

18:13 - Victor Pițurcă, analiza dură după eșecul naționalei: Gică Hagi a greșit grav cu Bosnia, s-a lovit de realitate

18:05 - Oana Țoiu refuză să îl convoace pe ambasadorul SUA la București după acuzațiile privind căderea Guvernului. Răspuns p...

17:56 - Pensia de 40.000 de lei a Andreei Chiș, subiect de dispută la audierile pentru Ministerul Justiției

17:46 - Audierea lui Radu Miruță, marcată de prezența a trei generali. Critici privind regulile militare

17:35 - Călin Georgescu și Ionel Rusen, în arest preventiv pentru 30 de zile. Poliția a ajuns la casa politicianului. Update

HAI România!

Audierea lui Radu Miruță, marcată de prezența a trei generali. Critici privind regulile militare

Audierea lui Radu Miruță, marcată de prezența a trei generali. Critici privind regulile militare

Achizițiile militare ale României, puse sub semnul întrebării. Generalul Mircea Mândrescu atrage atenția asupra contractelor și a strategiei de înarmare

Achizițiile militare ale României, puse sub semnul întrebării. Generalul Mircea Mândrescu atrage atenția asupra contr...

Libertatea online, între protecție și control

Libertatea online, între protecție și control

Proiecte speciale