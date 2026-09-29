Oana Gheorghiu, propunerea pentru conducerea Ministerului Sănătății în Cabinetul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, a fost respinsă marți în comisiile reunite de specialitate. Ședința în care a fost audiată a fost marcată de confruntări verbale intense între parlamentarii PSD și USR. Votul din comisie a fost extrem de strâns, rezultatul final fiind de 15 voturi favorabile, 17 voturi împotrivă și nicio abținere, conform Mediafax.

La finalul audierilor, candidata propusă pentru portofoliul Sănătății a oferit declarații cu privire la parcursul său profesional și la motivele care au stat la baza nominalizării sale.

„Am explicat care este legătura mea cu sistemul de sănătate, pentru că unii dintre membrii Comisiei își puseseră întrebarea care sunt motivele pentru care am fost nominalizată și am explicat experiența mea de 16 17 ani în legătură cu sistemul și experiența mea de pacient, nu doar prin prisma propriei experiențe cu sistemul de sănătate ca pacienții prin prisma sutelor sau miilor de pacienți cu care am interacționat în tot acest timp”, a declarat Oana Gheorghiu în urma audierilor.

Parcursul audierii a inclus și momente de tensiune maximă. Un astfel de episod i-a avut în prim-plan pe deputatul USR Emanuel Ungureanu și pe fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete.

Fostul ministru i-a cerut Oanei Gheorghiu detalii tehnice specifice privind managementul accidentului vascular cerebral în spitalele românești, solicitând date despre numărul centrelor capabile să efectueze proceduri de trombectomie, infrastructura existentă și unitățile care aplică tratamentul prin fibrinoliză intravenoasă.

Nominalizarea pentru Ministerul Sănătății a preferat să nu avanseze date numerice exacte pe moment. „Nu am să vă dau aceste cifre, le știu estimativ, dar n-am să citez din memorie cifre pentru că nu cred că un ministru trebuie să facă un concurs pentru câtă memorie are”, a afirmat Oana Gheorghiu.

Discuțiile au escaladat în momentul în care Emanuel Ungureanu a intervenit direct, cerându-i lui Alexandru Rogobete să permită candidatei să își finalizeze răspunsurile fără întreruperi.

Votul nefavorabil primit de Oana Gheorghiu se înscrie într-o serie mai lungă de respingeri înregistrate în comisiile parlamentare. În aceeași zi de marți, Raluca Turcan, propusă pentru Ministerul Muncii, a înregistrat de asemenea un aviz negativ.

Seria avizelor nefavorabile a început încă de luni, când au fost respinși Sebastian Burduja la Ministerul Energiei, Radu Miruță la Apărare, Cătălin Drulă la Transporturi și Irineu Darău la Economie.