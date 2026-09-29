Raluca Turcan a primit aviz negativ de la Parlament

Deputatul PNL Raluca Turcan a primit marți aviz negativ pentru funcția de ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. În comisiile parlamentare de specialitate, candidatura sa a fost respinsă cu 34 de voturi „pentru”, 39 „împotrivă” și o abținere.

La finalul audierii, Turcan a declarat că rezultatul nu a fost o surpriză pentru ea și a acuzat existența unei colaborări între PSD și AUR în opoziție.

„Există o alianţă PSD-AUR, în Opoziţie, care se opune unui guvern cu oameni care vor să ducă România înainte, să modernizeze”, a afirmat deputata PNL. Ea a susținut că programul prezentat pentru Ministerul Muncii este concentrat pe creșterea ocupării și pe reducerea presiunii asupra sistemului de asistență socială.

Turcan a spus că România are nevoie de mai mulți oameni activi pe piața muncii, astfel încât sprijinul social să poată fi direcționat mai bine către persoanele vulnerabile.

„Vor avea de răspuns în faţa oamenilor, pentru că, indiferent cine va fi ministru desemnat sau ministru plin, aceste probleme vor trebui să primească răspuns”, a declarat ea, enumerând printre priorități creșterea ocupării, reducerea poverii fiscale asupra muncii și crearea unor locuri de muncă mai bine plătite.

Un alt subiect abordat a fost supraimpozitarea contractelor part-time. Turcan susține eliminarea acesteia în anumite situații, inclusiv pentru angajații din educație și sănătate, pentru familiile tinere cu mai mulți copii și pentru tinerii care nu sunt nici angajați, nici înscriși într-o formă de educație sau formare.

Deputata PNL a vorbit și despre pensiile recalculate și despre situația celor aproximativ 2,2 milioane de pensii despre care Curtea de Conturi afirmă că sunt cu erori de calcul. Turcan a respins ideea că problema ar trebui politizată și a precizat că aceste erori ar fi fost înregistrate sub o conducere anterioară a Casei Naționale de Pensii.

În opinia sa, Ministerul Muncii și Casa de Pensii trebuie să colaboreze permanent pentru ca procesul de recalculare să fie finalizat corect și fără întârzieri.

„Dacă ministrul muncii nu pune presiune în fiecare zi pe şeful Casei de pensii ca acest proiect să fie bine făcut, vom ajunge să avem şi pensii calculate greşit şi întârzieri la recalculare”, a mai spus Turcan.