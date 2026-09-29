Centura orașului Comarnic va fi deschisă circulației joi, 1 octombrie, de la ora 14.00, la aproape trei ani de la începerea lucrărilor. Noua șosea ocolitoare este una dintre principalele investiții de infrastructură rutieră realizate pe Valea Prahovei și are ca obiectiv preluarea unei părți din traficul intens de pe DN1.

Consiliul Județean Prahova anunță că varianta ocolitoare are o lungime de aproape șase kilometri și ocolește orașul Comarnic prin partea de vest. Legătura cu DN1 este realizată prin două intersecții amenajate cu sensuri giratorii.

Deschiderea oficială este programată joi, la ora 14.00, la eveniment urmând să participe președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu, reprezentanți ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, precum și constructorul, proiectantul, supervizorul și celelalte instituții implicate în proiect.

Noua centură include mai multe lucrări de infrastructură, printre care poduri și un pasaj de aproximativ 380 de metri construit peste râul Prahova și magistrala feroviară Ploiești–Brașov.

Autoritățile județene susțin că investiția ar urma să contribuie la fluidizarea traficului pe unul dintre cele mai aglomerate trasee către zona montană a județului Prahova. DN1 este principala rută rutieră care traversează Valea Prahovei și este supusă frecvent unui trafic intens.

Prefectul județului Prahova, Virgiliu Nanu, anunța săptămâna trecută că lucrările au intrat în ultima etapă înaintea deschiderii circulației.

„Am aşteptat mult să putem spune asta. Acum mai sunt doar câteva zile. Pe DN1, la Nistoreşti, se circulă deja pe două benzi la urcare şi una la coborâre, în noua configuraţie pregătită pentru a prelua mai bine traficul. Iar săptămâna viitoare, cei aproape 6 kilometri ai Centurii Comarnic vor fi deschişi circulaţiei”, declara prefectul.

Lucrările la Centura Comarnic au început oficial pe 6 noiembrie 2023. Odată cu deschiderea variantei ocolitoare, traficul de tranzit va putea evita traversarea orașului Comarnic, autoritățile mizând pe reducerea presiunii asupra circulației de pe DN1 și pe îmbunătățirea legăturii rutiere spre zona montană.

Valea Prahovei este una dintre cele mai aglomerate șosele din România, mai ales în perioada vacanțelor sau sărbătorilor, iar această centură este de așteptat să mai reducă puțin din timpul petrecut inutil în trafic.