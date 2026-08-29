Reparațiile pasajului de pe DJ401, peste Autostrada A0, au ajuns într-un nou blocaj după ce primarul comunei Berceni, George Ene, a intervenit sâmbătă, 29 august, la fața locului și a cerut îndepărtarea balizelor montate de constructor, potrivit buletindebucuresti.ro.

Edilul refuză devierea traficului în forma propusă de CNAIR și Alsim Alarko, de teamă că șoseaua spre București se va transforma într-un ambuteiaj permanent odată cu începerea școlii.

Miza este una importantă pentru miile de oameni care folosesc zilnic DJ401 pentru a ajunge din Berceni în București. Constructorul are nevoie să restricționeze circulația pentru a putea remedia degradările apărute la rampele pasajului, însă Primăria nu acceptă soluția de deviere propusă.

„Luni mă găsiți spânzurat și pe mine și pe băieți, de pod”, a spus George Ene într-o filmare publicată pe rețelele sociale, referindu-se la traficul care ar putea fi generat de restricții.

Pentru perioada lucrărilor, Alsim Alarko a propus ca șoferii care circulă dinspre Berceni spre București să utilizeze banda rămasă liberă pe pasaj, în timp ce traficul din sens opus să fie deviat către Centura București, prin zona Rompetrol și strada Valea Lungă.

Soluția fusese avizată de IPJ Ilfov, însă Primăria Berceni a refuzat-o. Administrația locală susține că ruta ar genera blocaje majore și cere, în schimb, folosirea unui traseu prin DJ401 – strada Sfânta Ana – strada Lanului – DNCB.

Problema este că traseul indicat de Primărie nu poate prelua în prezent traficul în condițiile cerute.

Potrivit CNAIR, transformarea traseului propus de administrația locală într-o rută funcțională ar presupune amenajarea a aproximativ 4,5 kilometri de drum.

Ar fi necesare lucrări de pregătire și stabilizare a terenului, straturi de balast și asfalt, construirea a două podețe, precum și instalarea marcajelor și a semnalizării rutiere. Durata estimată: aproximativ șase luni.

În schimb, reparațiile pasajului sunt estimate la cel mult 90 de zile.

O variantă analizată între timp este ca traficul să fie menținut alternativ, pe o singură bandă, cu semafoare. Primarul cere însă ca în orele de vârf, 06:00-09:00 și 16:00-20:00, circulația să poată fi desfășurată în ambele sensuri.

Intervenția pregătită pentru sâmbătă a fost astfel oprită, iar lucrările rămân în așteptarea unei soluții acceptate de toate părțile.

Disputa privind traficul vine după apariția unor probleme la pasaj, la aproximativ doi ani de la deschiderea circulației, pe 6 ianuarie 2024.

Au fost semnalate fisuri la rampele de acces și deplasări ale parapetelor. CNAIR susține că expertiza tehnică a identificat deformări și pierderi de material în zona umpluturilor, care au dus la tasări și la înclinarea parapetelor. Structura de rezistență nu ar fi însă afectată.

Pasajul se află în perioada de garanție, de 60 de luni, astfel că lucrările de remediere trebuie suportate de constructorul Alsim Alarko. Reparațiile vizează inclusiv refacerea zonelor afectate și a straturilor asfaltice.

Pentru locuitorii din Berceni, problema este însă că lucrările nu pot începe fără restricționarea traficului. Iar până acum, autoritățile nu au reușit să cadă de acord asupra unei rute care să permită intervenția fără să mute blocajul de pe pasaj pe drumurile din jur.

Cu începutul anului școlar tot mai aproape, timpul pentru găsirea unei soluții se scurtează.