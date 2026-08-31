Trei utilaje de dragare intervin în zona Cernavodă pentru a remodela albia Dunării și a redirecționa o parte din debit către zona centralei nucleare. Operațiunea are ca obiectiv asigurarea cantității de apă necesare pentru repornirea reactoarelor, însă autoritățile nu pot indica deocamdată un termen pentru finalizarea lucrărilor. La intervenție participă o dragă a Administrației Fluviale „Dunărea de Jos” Galați și două utilaje ale Administrației Naționale „Apele Române”.

Lucrările de dragare au început la jumătatea lunii august și continuă în mai multe puncte din zonanCernavodă. Situația este complicată de nivelul foarte scăzut al Dunării. Datele hidrologice arată că debitul fluviului la intrarea în țară rămâne mult sub media obișnuită pentru această perioadă, iar prognozele pentru următoarele zile indică o nouă diminuare.

Potrivit ultimei raportări a Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, a ajuns duminică la aproximativ 1.600 de metri cubi pe secundă. Valoarea este de circa două ori și jumătate mai mică decât media multianuală pentru luna august, de 3.900 de metri cubi pe secundă.

Prognoza hidrologică pentru perioada 30 august - 6 septembrie 2026 arată că debitul va rămâne în jurul valorii de 1.600 de metri cubi pe secundă în primele patru zile. Ulterior, acesta este estimat să scadă ușor, până la aproximativ 1.450 de metri cubi pe secundă.

Nivelurile prognozate se mențin astfel sub mediile multianuale atât pentru luna august, de 3.900 de metri cubi pe secundă, cât și pentru septembrie, de 3.800 de metri cubi pe secundă.

Intervențiile din zona Cernavodă se desfășoară de aproximativ două săptămâni. Autoritățile urmăresc evoluția debitului și rezultatele lucrărilor înainte de a decide următoarele măsuri.

„Analizăm date culese în weekend şi vom reveni cu decizii”, a transmis Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, care coordonează din partea instituției lucrările din zona Cernavodă.

Mihai Jurca a fost prezent în zonă timp de două zile, alături de echipele tehnice și de reprezentanții instituțiilor din Comitetul Interministerial Bala - Cernavodă.

„Am fost personal la Cernavodă timp de două zile, alături de echipele tehnice şi de reprezentanţii instituţiilor din Comitetul Interministerial Bala - Cernavodă, pe care îl coordonez din partea Cancelariei Prim-Ministrului, pentru a vedea la faţa locului stadiul lucrărilor şi a stabili, împreună, următorii paşi. Ne confruntăm cu cel mai scăzut nivel al Dunării din istoria măsurătorilor: la Baziaş, debitul de azi este de aproximativ 1.300 metri cubi/secundă, faţă de o medie de 3.900 metri cubi/secundă pentru luna august”, scria Jurca pe 26 august, într-o postare pe Facebook.

Administrația Fluvială „Dunărea de Jos” Galați participă la operațiune cu o dragă, navă special construită pentru săparea și îndepărtarea aluviunilor. Utilajul are misiunea de a îndepărta aproximativ 100.000 de tone de aluviuni de pe fundul Dunării.

La intervenție participă și două utilaje de dragare ale Administrației Naționale „Apele Române”. Acestea sunt mai mici decât draga utilizată de AFDJ Galați și au fost transportate pe trailere până în zona Cernavodă.

Unul dintre utilaje provine din spațiul hidrografic Argeș-Vedea, iar celălalt de pe Crișul Repede.

„Deocamdată se draghează continuu, în mai multe puncte”, a transmis Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, la solicitarea News.ro.

„Nu există un moment anume prevăzut să se oprească, e în funcţie de cum variază debitul Dunării la Cernavodă”, a adăugat ea.

Pe lângă dragare, autoritățile au în vedere și construirea unui epiu, o lucrare hidrotehnică destinată regularizării cursului apei.

Lucrările la dig nu au început însă. Poziția acestuia a fost modificată față de varianta propusă inițial, iar specialiștii analizează în prezent alte soluții pentru amplasarea construcției.