Duminică, 10 septembrie 1989 se anunța o zi ca oricare alta. Nimic nu anunța o tragedie, ca de exemplu naufragiul unei nave pe Dunăre. Congresul XIV urma să înceapă exact peste două luni și 10 zile. În Bulgaria vecină, pe 9 septembrie, se celebrase pentru ultima dată în regimul comunist ziua națională. Și totuși, ziua de 10 septembrie 1989 a fost una tragică. S-a așternut însă, în presă, o tăcere de plumb, Galați și Grindu au fost îndoliate. Nici astăzi nu se știe câți oameni au murit atunci.

Naufragiul se referă la „pasagerul” Mogoșoaia. Nava era deservită de 10 membri ai echipajului. Deși avea capacitatea de numai 160 persoane, s-a estimat că nava era supraîncărcată. Unii spun de 213 pasageri, alții de mai mult de 300. Comandantul Ion Postolache avea 37 ani de meserie. Nava a părăsit Portul Galați cu sute de oameni la bord, către Grindu, județul Tulcea. Nava transporta de la docheri, la pescari, cetățeni, elevi, femei, copii.

Pe Dunăre se afla la acel moment și împingătorul bulgar „Petar Karanicev”. Acesta împingea 6 barje cu minereu. Naviga spre portul bulgăresc Ruse. Comandantul bulgar se numea Gheorghi Petrov Anghelovschi. Marinarii bulgari chefuiseră de Ziua Națională a Bulgariei. Chef cu alcool și, evident, nu erau atenți la navivație. La 9 septembrie 1944, comuniștii bulgari preluaseră puterea la Sofia.

Nava românescă a ajuns la Mila 79. Acolo Dunărea descrie o cotitură căreia i se spunea „Cotul Pisicii”. Prima pereche de barje, din cauza neatenției bulgarilor a lovit violent, pe fond de ceață, „pasagerul” românesc în lateral ( în bord). Pur și simplu, nava românească s-a sfărâmat, s-a răsturnat și s-a răsucit, ajungând pe fundul Dunării, stabilizată pe chila navei. Întreg echipajul a pierit, împreună cu toți călătorii.

Naufragiul a fost imediat mușamalizat. Nicolae Ceaușescu era la Neptun, în acea zi urma să survoleze Galați pentru că mergea la Iași pentru deschiderea anului școlar. Informat, nu a oprit la Galați. Securitatea a informat publicul în 17 rânduri. Publicația „Viața nouă” a scris 17 rânduri, pe ultima pagină, la „Fapt divers”. Acolo, erau infornmațiile din Sport și știrile din agricultură. 10 septembrie era o zi de duminică în 1989.

Comandantul bulgar a fost arestat și închis. Imediat după Revoluție, a fost extrădat în Bulgaria. În 1993, Înalta Curte de Casație și Justiție i-a dat pedeapsa de 10 ani închisoare. Evident, fiind în Bulgaria, n-a mai executat nicio zi. Statul român a despăgubit familiile celor decedați cu sume de la 30 000 la 80 000 lei. Navrom nu a mai recuperat pagubele de la bulgari.

Naufragiul nu a rămas necunoscut. Cine citea rubricile de decese din ziarele gălățene sau din presa centrală, a observat numeroase anunțuri care făceau trimitere la „un tragic accident”. Unele anunțuri cuprindeau mai mulți dispăruți dintr-o familie. Unele familii și-au pierdut și 3-4 membri în acel naufragiu.

Oraș portuar, Galațiul avea străini care se aflau în Port. În primul rând erau alți marinari. „Radio Europa Liberă” și „Vocea Americii” au difuzat știrea. După cinci zile, Administrația Fluvială Dunărea de Jos a scos ce mai rămăsese din Mogoșoaia, la suprafață. Legenda scafandrilor de pe Dunăre, Săndel Bora a mărturisit peste ani cum a scos „Mogoșoaia” afară. El a mărturisit într-un interviu cu peste două decenii în urmă că a numărat 325 cadavre. Adevărul, evident, nu se va ști niciodată.