Unul dintre cei cinci bărbați arestați pentru tentativă de atac terorist lângă baza RAF Fairford, folosită de SUA, în primele ore ale dimineții de duminică, ar fi sunat el însuși la numărul de urgență 999, potrivit BBC.

Suspectul a sunat la poliție la ora 00:45 BST, cu aproape o oră înainte ca o fermieră să sune și ea la numărul de urgență 999 după ce a văzut bărbați cu cagule.

Cei cinci au fost arestați sub suspiciunea de infracțiuni legate de explozibili și ulterior de infracțiuni legate de terorism, după ce au fost observate trei dube, declanșând un incident major de securitate în jurul bazei din Gloucestershire, operată de armata americană.

Aceștia au fost eliberați pe cauțiune luni, în urma a ceea ce poliția a descris ca o „decizie de investigație” „bazată pe experiență și strategie”.

Poliția spune că în timpul perchezițiilor dubelor s-a găsit o cantitate de benzină, dar niciun dispozitiv exploziv.

Poliția a fost alertată de fermieră din zonă cu privire la „trei vehicule suspecte” în Whelford, un sat situat direct la est de bază.

Ea a declarat pentru BBC că a fost „pur noroc” că i-a văzut, după ce a ajuns acasă și a găsit drumul blocat și un „grup mare de bărbați cu glugi și mascați”.

„Cred că apelul meu la 999 a dejucat orice planuri aveau”, a spus ea.

O echipă de dezamorsare a bombelor a sosit la fața locului la scurt timp după aceea și a fost instituit un cordon de 400 m, iar populația din zonă a fost evacuată.

Însă comisarul adjunct Laurence Taylor, șeful Poliției Antiteroriste, a declarat reporterilor marți că răspunsul poliției în acea dimineață s-a datorat „unui șir de informații”.

Se așteaptă ca cordoanele de poliție din apropierea bazei să fie complet ridicate miercuri, în timp ce locuitorilor din cele 85 de case evacuate duminică li s-a permis să se întoarcă la proprietățile lor.

Cei cinci bărbați sunt toți cetățeni britanici cu vârste cuprinse între 23 și 25 de ani. Patru dintre ei locuiesc în Westminster și unul în Camden, iar perchezițiile la casele lor sunt acum finalizate.

Taylor a declarat anterior că eliberarea lor pe cauțiune este „supusă unor condiții stricte privind mișcarea și contactul lor cu ceilalți”, deoarece aceștia rămân sub anchetă.

„Siguranța publicului este în prim-planul procesului nostru decizional de investigație, iar acesta a fost cu siguranță cazul ieri”, a spus el marți.

„Înțeleg de ce această evoluție a fost surprinzătoare pentru unii, dar aș dori să reiterez că aceasta este o decizie de investigație și una bazată pe experiență și strategie.”

Baza RAF a fost folosită ca loc de operațiuni avansate de către Forțele Aeriene ale SUA timp de decenii.

În ultimele luni, bombardiere americane au decolat de pe bază, după ce Marea Britanie a aprobat o cerere a SUA de a o folosi pentru atacuri defensive asupra Iranului.

Președintele SUA, Donald Trump, le-a declarat marți jurnaliștilor că este „dezamăgit” că cei cinci bărbați au fost eliberați pe cauțiune.

Taylor a declarat că ofițerii explorează „mai multe linii de anchetă”, inclusiv dacă au fost implicați reprezentanți sau persoane care lucrează, cu sau fără cunoștință, în numele unui stat străin.

Într-o actualizare de marți, el a adăugat că incidentul a fost îngrijorător pentru mulți oameni, acest lucru fiind „amplificat de comentariile internaționale pe care le vedem”, într-o referire aparentă la comentariile administrației americane.

Prim-ministrul Andy Burnham a prezidat o reuniune Cobra luni după-amiază și a îndemnat oamenii „să nu speculeze în timp ce autoritățile stabilesc faptele complete”.

În iulie, Iranul a declarat că „orice bază utilizată pentru agresiune împotriva teritoriului iranian constituie o țintă legitimă pentru forțele noastre”.

Cu toate acestea, ambasada Iranului la Londra a declarat că „respinge categoric și condamnă ferm” „speculațiile nefondate și rău intenționate” care leagă Iranul de cel mai recent incident.