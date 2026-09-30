International Schimbare de strategie la Londra: Premierul Andy Burnham anunță opțiuni pentru o apropiere de UE







Regatul Unit își reevaluează direcția strategică în ceea ce privește raporturile cu blocul comunitar. Șeful guvernului de la Londra, Andy Burnham, a anunțat că va prezenta în cursul acestui an mai multe opțiuni menite să strângă legăturile dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței Partidului Laburist, organizată la Liverpool, unde liderul britanic a subliniat impactul negativ al separării de UE, conform dpa.

În discursul său, premierul a sugerat posibilitatea de a renunța la liniile roșii stabilite în programul electoral laburist din 2024, care excludeau anterior revenirea țării în uniunea vamală sau în piața unică europeană. În opinia sa, Marea Britanie se află într-un punct crucial în care trebuie să ia o decizie clară cu privire la viitorul parteneriatului său transatlantic și continental.

Burnham a punctat de asemenea consecințele nedorite ale părăsirii blocului comunitar, arătând că Regatul Unit a „pierdut o parte din controlul” asupra economiei şi imigraţiei în urma ieşirii din UE.

Analizând evoluțiile recente, liderul executivului britanic a explicat că actualul cadru de colaborare nu oferă stabilitatea necesară pe termen lung. El a evidențiat importanța pieței unice europene pentru schimburile comerciale ale țării.

„Nu vom oferi Marii Britanii calea clară de care avem nevoie pentru restul secolului până când nu vom decide asupra unei relaţii pe termen lung cu ceea ce rămâne principala noastră piaţă de desfacere”, a declarat el în discursul susţinut marţi în faţa membrilor partidului, la Liverpool.

Evaluarea critică a deciziei istorice de părăsire a Uniunii Europene a reprezentat un punct central al intervenției sale de la Liverpool. Șeful guvernului a fost explicit în privința rezultatelor obținute până în prezent.

„Nu pot spune că situaţia actuală este satisfăcătoare. Brexitul a făcut mai mult rău decât bine”, a adăugat Burnham.

Oportunitatea prezentării noilor opțiuni strategice va fi oferită de viitoarea întâlnire la nivel înalt dintre oficialii de la Londra și cei de la Bruxelles. Premierul își dorește stabilirea unui acord convenabil pentru ambele părți.

„Aşadar, voi profita de ocazia summitului (dintre Regatul Unit şi UE) pentru a vă prezenta - şi a prezenta ţării - ceea ce consider a fi diferitele opţiuni privind relaţia pe termen lung a Marii Britanii cu partenerii noştri europeni. Şi există diverse opţiuni (...). Voi vedea dacă putem ajunge la un consens asupra uneia dintre ele, care să ne ofere claritate cu privire la poziţia noastră şi la viitorul continentului în care trăim”, a spus premierul britanic.

Summitul dintre Regatul Unit și UE, care era programat inițial pentru luna iulie, a fost amânat în urma demisiei predecesorului lui Burnham, Keir Starmer, iar o nouă dată pentru desfășurarea evenimentului nu a fost încă stabilită.