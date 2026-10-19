HAI România! „A fost victima bullying-ului!” Declarațiile bunicului elevului agresor de la Școala Ștefan cel Mare







Bunicul băiatului implicat în incidentul de la Școala Gimnazială „Ștefan Cel Mare” rupe tăcerea și susține că reacția nepotului său a fost rezultatul anilor de abuzuri. Istoric de bullying: Deși era un elev premiant și foarte liniștit, băiatul ar fi fost marginalizat, îmbrâncit și agresat constant de alți colegi încă din clasa a treia.

Neputința sistemului: Familia a semnalat problemele cadrelor didactice, având chiar și înregistrări, însă bunicul acuză sistemul de învățământ că nu le permite profesorilor să ia măsuri reale împotriva elevilor problemă. Fără semne de agitație: În dimineața incidentului, băiatul era complet calm și a plecat cu echipamentul său obișnuit de biciclist (cască și cagulă).

O țintă specifică, nu o listă: Bunicul neagă zvonurile privind o „listă de potențiale victime” sau influența rețelelor sociale (precum TikTok), sugerând că gestul a fost declanșat de o altercație punctuală cu un elev de clasa a șasea. Părerea voastră care este? Cât de mult poartă sistemul de învățământ vina pentru escaladarea fenomenului de bullying în școli?

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