HAI România!

„A fost victima bullying-ului!” Declarațiile bunicului elevului agresor de la Școala Ștefan cel Mare

Bunicul băiatului implicat în incidentul de la Școala Gimnazială „Ștefan Cel Mare” rupe tăcerea și susține că reacția nepotului său a fost rezultatul anilor de abuzuri. Istoric de bullying: Deși era un elev premiant și foarte liniștit, băiatul ar fi fost marginalizat, îmbrâncit și agresat constant de alți colegi încă din clasa a treia.

Neputința sistemului: Familia a semnalat problemele cadrelor didactice, având chiar și înregistrări, însă bunicul acuză sistemul de învățământ că nu le permite profesorilor să ia măsuri reale împotriva elevilor problemă. Fără semne de agitație: În dimineața incidentului, băiatul era complet calm și a plecat cu echipamentul său obișnuit de biciclist (cască și cagulă).

O țintă specifică, nu o listă: Bunicul neagă zvonurile privind o „listă de potențiale victime” sau influența rețelelor sociale (precum TikTok), sugerând că gestul a fost declanșat de o altercație punctuală cu un elev de clasa a șasea. Părerea voastră care este? Cât de mult poartă sistemul de învățământ vina pentru escaladarea fenomenului de bullying în școli?

#BullyingRomania #StopBullying #ViolentaInScoli #ScoalaStefanCelMare #SistemulDeInvatamant #EducatieRomania #StiriRomania #CazSocant #ParintiSiCopii #SigurantaInScoli

Youtube - HAI România!

HAI România!

Europa, prinsă între conflicte și scumpiri. Riscurile unei confruntări militare de amploare

Europa, prinsă între conflicte și scumpiri. Riscurile unei confruntări militare de amploare

„A fost victima bullying-ului!” Declarațiile bunicului elevului agresor de la Școala Ștefan cel Mare

„A fost victima bullying-ului!” Declarațiile bunicului elevului agresor de la Școala Ștefan cel Mare

Violențele din Europa scot la iveală o problemă mai profundă. Analiza lui Adrian Severin

Violențele din Europa scot la iveală o problemă mai profundă. Analiza lui Adrian Severin