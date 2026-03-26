Marea Britanie testează restricții privind rețelele sociale pentru adolescenți

Guvernul din Regatul Unit a lansat un proiect pilot prin care limitează accesul adolescenților la rețelele sociale, într-o inițiativă menită să analizeze impactul acestor platforme asupra sănătății mintale, potrivit CNBC.

Măsura vine după ce parlamentarii britanici au respins recent o interdicție generală pentru utilizatorii sub 16 ani, optând în schimb pentru o abordare experimentală și bazată pe date.

Potrivit Departamentului pentru Știință, Inovație și Tehnologie, „va fi derulat un program pilot de șase săptămâni, care implică diferite tipuri de restricții, de la limite de timp până la interdicții pe intervale orare, aplicate unui număr de 300 de adolescenți din întreaga țară”.

Programul face parte dintr-o consultare mai amplă privind bunăstarea digitală, lansată în acest an, care a atras deja aproximativ 30.000 de răspunsuri din partea părinților și copiilor. Procesul de consultare urmează să se încheie pe 26 mai.

Autoritățile britanice testează patru scenarii distincte pentru a evalua eficiența diferitelor măsuri de control. Astfel, un prim grup de părinți va utiliza controale parentale pentru „a elimina sau dezactiva anumite aplicații”. Un al doilea grup va limita utilizarea la „o oră pe zi pentru cele mai populare aplicații, inclusiv Instagram, TikTok și Snapchat”.

Un al treilea set de participanți va impune un interval orar strict, cu interdicție între „ora 21:00 și 07:00”, în timp ce ultimul grup nu va aplica nicio restricție, servind drept grup de control pentru studiu.

Această inițiativă vine după ce legislatorii au votat împotriva includerii unei interdicții generale în proiectul legislativ privind bunăstarea copiilor și sistemul educațional, cunoscut sub numele de Children’s Wellbeing and Schools Bill.

În paralel, autoritățile de reglementare din Marea Britanie, inclusiv Ofcom și Information Commissioner’s Office, au cerut companiilor de tehnologie să îmbunătățească protecția minorilor online. Acestea au solicitat măsuri precum utilizarea mai eficientă a tehnologiilor de verificare a vârstei și limitarea contactului dintre adolescenți și persoane necunoscute.

Dezbaterea nu este limitată la Marea Britanie. Australia a devenit prima țară care a interzis accesul la rețele sociale pentru utilizatorii sub 16 ani, în luna decembrie. Ulterior, mai multe state au analizat adoptarea unor măsuri similare.

În Europa, Spania a introdus o astfel de interdicție în februarie, iar Franța pregătește implementarea unei măsuri comparabile pentru utilizatorii sub 15 ani, dacă aceasta va fi aprobată definitiv de Senat.

Pe lângă proiectul pilot, în Marea Britanie este în desfășurare și un studiu științific de amploare care analizează efectele reducerii utilizării rețelelor sociale asupra adolescenților. Cercetarea este coordonată de profesorul Amy Orben de la University of Cambridge și implică aproximativ 4.000 de elevi cu vârste între 12 și 15 ani din 10 școli.

Studiul urmărește indicatori precum somnul, nivelul de stres și percepția asupra propriei imagini corporale, pentru a evalua impactul concret al utilizării platformelor digitale.

În același context, compania Meta, care deține platforme precum Facebook și Instagram, a fost găsită responsabilă de un juriu din statul american New Mexico pentru daune de aproape 400 de milioane de dolari, după ce s-a concluzionat că nu a protejat suficient copiii de potențiali prădători online.

Un alt proces aflat în desfășurare în Los Angeles analizează dacă Meta și platforma YouTube au conceput în mod intenționat funcții care creează dependență. Juriul urmează să decidă dacă aceste companii pot fi trase la răspundere pentru efectele asupra sănătății mintale ale utilizatorilor minori.