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Activist britanic de extremă dreapta, reținut pe aeroport în baza legii antiteroriste

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Activist britanic de extremă dreapta, reținut pe aeroport în baza legii antiteroristejustitie Marea Britanie / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Cunoscutul activist britanic Tommy Robinson a fost reținut sâmbătă de forțele de ordine pe aeroportul Heathrow, acțiunea fiind desfășurată în temeiul legilor antiteroriste de pe teritoriul britanic.

Măsura radicală a autorităților vine după o săptămână extrem de agitată, în care Robinson a câștigat și mai multă notorietate pe principalele rețele sociale. Această creștere a vizibilității sale online a urmat direct violențelor de stradă înregistrate recent la Belfast, conform informațiilor The Guardian.

Activist britanic de extremă dreapta, reținut pe aeroport în baza legii antiteroriste

Activistul de extremă dreapta, al cărui nume real este Stephen Yaxley-Lennon, a fost oprit la frontieră, iar autoritățile au trecut imediat la măsuri stricte. Acestuia i-au fost confiscate telefoanele mobile în temeiul secțiunii 3 din Legea privind securitatea frontierelor și combaterea terorismului, act normativ adoptat în anul 2019.

Legea din 2019 conferă agenților de poliție din aeroporturi puterea extinsă de a opri, interoga, percheziționa și reține persoanele suspectate că ar călători pentru a planifica, pregăti și comite acte ostile pe teritoriul statului sau în afara lui. Până în acest moment, nu se știe cu exactitate cu ce anume a avut legătură reținerea lui Robinson, iar reprezentanții poliției metropolitane au refuzat să comenteze oficial speța.

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sursa: Facebook

Reacția oficială și acuzațiile aduse de echipa activistului

Imediat după incident, Robinson a folosit rețelele sociale pentru a lansa un apel public. El a afirmat că a fost reținut timp de aproape trei ore și că i-au fost confiscate telefoanele iPhone și Samsung Galaxy, rugându-și în același timp susținătorii să doneze bani pentru a-i finanța apărarea juridică în instanță.

De asemenea, reacțiile din tabăra sa nu au întârziat să apară. Un purtător de cuvânt al lui Robinson a postat pe platforma X un mesaj extrem de dur la adresa sistemului:

„Probabil vor să vadă cu cine vorbeşte şi poate să afle cine sunt sursele sale, surse care vor demasca politicienii pentru rolul lor în violarea unei generaţii de fete britanice. Acesta este un atac la adresa libertăţii de exprimare, este un atac la adresa jurnalismului de investigaţie, nimic mai mult, nimic mai puţin”.

Scânteia protestelor din Marea Britanie și legătura cu Elon Musk

Robinson, în vârstă de 43 de ani, a devenit recent foarte vocal în spațiul public, pe fondul unor uriașe tensiuni rasiale din Marea Britanie. Acestea au fost generate în mod direct de imaginile înregistrate de camerele de pe uniformele polițiștilor, care arată moartea lui Henry Nowak, în vârstă de 18 ani, în timp ce se afla în custodia poliției în Southampton.

Fostul lider al grupării English Defence League a condus personal protestele masive din orașul din Hampshire. În timpul acelor manifestații, ciocnirile violente dintre protestatari și forțele de ordine au lăsat în urmă 13 agenți și un câine polițist răniți.

Mai mult, activistul a amplificat în mediul online imaginile momentului în care un bărbat, despre care se crede că este un solicitant de azil sudanez, a amenințat cu un cuțit un alt bărbat pe care îl imobilizase la pământ în Belfast, într-o presupusă tentativă de omor calificat.

Ulterior, Robinson a postat detalii complete despre demonstrațiile planificate în Marea Britanie și Irlanda de Nord pe platforma X. Impactul a fost unul global, după ce miliardarul Elon Musk a distribuit postarea direct către cei 240 de milioane de urmăritori ai săi.

Precedentul din instanță și refuzul codului PIN

Aceasta nu este prima confruntare juridică majoră a britanicului cu legile antiteroriste. Robinson a fost anterior achitat de o acuzație similară de terorism, după ce a refuzat să permită poliției accesul la telefonul său personal în iulie 2024.

La acea vreme, el a fost oprit de polițiști la tunelul Canalului Mânecii din Folkestone, în timp ce conducea un Bentley argintiu aparținând unui prieten, cu destinația Benidorm, Spania. Robinson a refuzat categoric să le dea polițiștilor codul PIN al telefonului său în timpul controlului de rutină, susținând ferm că dispozitivul conținea materiale jurnalistice confidențiale. În final, un judecător de district a decis că nu poate fi absolut sigur că acel control inițial al poliției a fost unul legal, dispunând achitarea.

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