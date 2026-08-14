Incendiu puternic în Sectorul 1. A fost emisă avertizare Ro-Alert

Un incendiu de amploare a izbucnit în noaptea de joi spre vineri la o hală de pe strada Marginei, din Sectorul 1 al Capitalei, potrivit ISUBIF. Flăcările au cuprins interiorul clădirii, iar fumul dens degajat în timpul intervenției i-a determinat pe pompieri să solicite avertizarea populației printr-un mesaj RO-Alert.

Potrivit autorităților, nu au fost înregistrate victime.

Primele echipaje ajunse la locul intervenției au constatat că incendiul se manifesta cu flacără deschisă în interiorul halei și era însoțit de degajări importante de fum. Exista, de asemenea, riscul ca focul să se extindă.

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate peste 20 de autospeciale. ISU București-Ilfov a intervenit cu 20 de autospeciale pentru stingerea incendiilor, echipate pentru utilizarea apei și spumei, precum și cu o autospecială destinată intervențiilor și salvării de la înălțime.

La fața locului au fost trimise și o autospecială de descarcerare, alături de două echipaje SMURD, pentru asigurarea intervenției și acordarea eventualului sprijin medical.

Din cauza cantității foarte mari de fum produse de incendiu, autoritățile au transmis un mesaj Ro-Alert către locuitorii din zona afectată. Avertizarea a avut rolul de a informa populația și de a recomanda măsuri de precauție în condițiile în care fumul s-a degajat în cantități importante.

Potrivit informațiilor furnizate de ISU, focul a fost localizat pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. Incendiul a afectat o hală compartimentată, care avea mai multe funcționalități, între care spații destinate depozitării și activităților de reparații.

Intervenția pompierilor a permis localizarea incendiului și limitarea propagării acestuia către alte zone ale construcției.

Autoritățile au precizat că, în urma verificărilor efectuate până la momentul informării, nu au fost identificate persoane rănite sau decedate.

După localizarea focului, echipele de intervenție au continuat operațiunile pentru identificarea și stingerea ultimelor focare, astfel încât incendiul să fie lichidat complet și să fie eliminat riscul reaprinderii.