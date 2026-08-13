Aglomerație de Sfânta Maria pe litoral și la munte

Peste 4.500 de pompieri vor fi pregătiți să intervină zilnic în weekendul de Sfânta Maria, când este așteptat un număr mare de turiști pe litoral, la munte și în alte zone turistice din țară. IGSU a dispus măsuri suplimentare pentru intervenții și prevenirea situațiilor de urgență, după mii de controale efectuate în această vară la unități de turism, restaurante și spații destinate evenimentelor.

„Acest sfârşit de săptămână se preconizează a fi unul dintre cele mai aglomerate din această vară, fiind aşteptat un număr mare de persoane în special în zona de litoral, dar şi în staţiunile montane şi alte zone turistice, ceea ce poate avea drept consecinţă creşterea riscului de apariţie a evenimentelor care pot genera situaţii de urgenţă”, informează IGSU.

Pentru reducerea riscurilor, pompierii au desfășurat încă de la începutul sezonului estival controale la unități de cazare și agrement, restaurante și alte obiective de alimentație publică. Verificările au vizat cu prioritate locurile frecventate de un număr mare de turiști, dar și obiectivele la care fuseseră găsite anterior probleme privind securitatea la incendiu. Au fost verificate și construcțiile sau amenajările folosite pentru concerte, festivaluri, spectacole, târguri tematice, campinguri, tabere școlare și alte spații cu activitate sezonieră.

„Numai în lunile iunie şi iulie, la nivel naţional, pompierii au desfăşurat 5.717 controale, în urma cărora au fost aplicate 16.636 avertismente şi 3.872 amenzi, în cuantum de aproape 25 milioane lei”, menţionează sursa citată.

În urma controalelor, opt obiective din județele Arad, Constanța, Călărași, Harghita, Neamț și Vaslui au fost oprite de la funcționare sau utilizare. Este vorba despre șase obiective din domeniul turismului, un restaurant și un magazin, unde au fost constatate încălcări grave ale cerințelor de securitate la incendiu. Problemele au vizat inclusiv condițiile de evacuare și lipsa instalațiilor de detectare, semnalizare, alarmare sau stingere a incendiilor.

IGSU a anunțat că pompierii pot interveni cu peste 4.000 de mijloace tehnice. Printre acestea se află aproape 900 de echipaje de stingere, peste 110 mașini de descarcerare și mai mult de 430 de echipaje SMURD. Echipajele SMURD deservesc autospeciale pentru transportul victimelor multiple, ambulanțe de prim ajutor și terapie intensivă mobilă, precum și ambulanțe pentru transport neonatologic.

„Reamintim faptul că, începând cu sfârşitul lunii iunie, pentru creşterea gradului de siguranţă a turiştilor care aleg să-şi petreacă vacanţa pe litoral, în zonele cu afluenţă mare de persoane din judeţul Constanţa, au fost operaţionalizate 24 puncte de lucru temporare, dintre care 11 încadrate cu maşini de stingere a incendiilor, 7 puncte dedicate acordării măsurilor de prim ajutor, iar 6 puncte dotate cu ambarcaţiuni şi scafandri pentru misiunile de salvare acvatică”, arată IGSU.

Pe autostrada A2, în fiecare weekend din sezonul estival, echipaje de pompieri sunt amplasate pe tronsoane prestabilite pentru intervenții în situații de urgență, inclusiv pentru cazuri medicale.

Misiunile sunt asigurate cu personal și tehnică de la ISU Călărași, ISU Ialomița și ISU București-Ilfov. Și pe DN 7C – Transfăgărășan a fost deschis un punct de lucru temporar în zona localității Arefu. Acesta este încadrat cu o ambulanță SMURD și are rolul de a permite intervenția rapidă în zone cu acces dificil și trafic turistic intens.

În contextul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, în mai multe zone ale țării sunt organizate pelerinaje și slujbe la care este așteptat un număr mare de credincioși.

Pompierii vor monitoriza aceste evenimente pentru prevenirea și gestionarea eventualelor situații de urgență.

IGSU a transmis și o serie de recomandări pentru persoanele care vor petrece weekendul în aer liber.

„O primă măsură foarte importantă: Arderea miriştilor sau vegetaţiei este strict interzisă. Utilizarea focului sau prepararea hranei în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt puternic este, de asemenea, interzisă. În cazul incendiilor de vegetaţie uscată, flăcările se întind cu repeziciune pe o suprafaţă foarte mare, iar pompierii depun un efort considerabil pentru a opri propagarea arderii”, afirmă pompierii.

IGSU atrage atenția și asupra riscurilor asociate scăldatului în zone neamenajate, în condițiile în care în această vară au fost înregistrate mai multe situații grave.

„Nu vă puneţi viaţa în pericol, înotaţi doar în locuri special amenajate! În această vară s-au produs multe situaţii în care curentul puternic, adâncimea apei şi teribilismul au stat la baza unui scenariu tragic. Condiţiile de înot pot fi imprevizibile în râuri, iazuri, lacuri sau în mare. Chiar şi persoanele care înoată bine pot obosi, pot avea crampe musculare sau pot fi prinse într-un curent de apă”, avertizează pompierii.