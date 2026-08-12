Pericol pe calea ferată Constanța–Mangalia

Mai multe obstacole au fost descoperite miercuri, 12 august, în trei puncte diferite de pe calea ferată Constanța–Mangalia, înainte de trecerea unui tren care plecase din Mangalia spre Constanța. CFR a anunțat că obiectele au fost amplasate intenționat în gabaritul liniei, dar au fost îndepărtate la timp, astfel că circulația feroviară nu a fost afectată.

Trei situații periculoase au fost descoperite miercuri pe firul II de circulație al căii ferate Constanța–Mangalia, unde mai multe obiecte au fost amplasate intenționat în zona destinată circulației trenurilor.

Potrivit CFR SA, obstacolele au fost găsite în trei puncte diferite, aflate la doar câteva sute de metri unul de celălalt.

Într-unul dintre puncte au fost descoperite mai multe traverse amplasate în zona căii ferate. Într-un alt loc, între șine se afla un morman de crengi, iar în al treilea punct a fost găsită o bornă hectometrică din beton, pusă intenționat în gabaritul căii ferate.

Obiectele au fost îndepărtate înainte de trecerea trenului care a plecat din Mangalia spre Constanța la ora 12:40.

Circulația trenurilor nu a fost afectată în urma incidentului.

Poliția Transporturi Feroviare a fost sesizată și desfășoară verificări pentru a stabili împrejurările în care obstacolele au ajuns pe calea ferată și pentru identificarea persoanelor responsabile. CFR a atras atenția că amplasarea intenționată a unor obiecte în gabaritul căii ferate poate pune în pericol siguranța circulației și poate duce la producerea unor accidente feroviare grave.

Incidentul de miercuri este al treilea caz de acest tip înregistrat în această vară pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța. Alte două situații similare au fost raportate în lunile iunie și iulie 2026. Și în aceste cazuri, Poliția Transporturi Feroviare desfășoară cercetări.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a reamintit că accesul neautorizat în zona de siguranță a infrastructurii feroviare și amplasarea de obstacole pe calea ferată sunt interzise și pot avea consecințe grave asupra siguranței circulației trenurilor.