Turiștii care își petrec vacanța pe litoral pot beneficia , în perioada 10-15 august 2026, consultații medicale gratuite oferite de 46 de medici. Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București organizează cea de-a șasea ediție a campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!”, dedicată prevenției și depistării timpurii a unor probleme de sănătate. Medicii dermatologi, endocrinologi, pediatri și pneumologi vor fi prezenți în cinci stațiuni din sudul litoralului: Olimp, Neptun, Jupiter, Saturn și Mangalia.

Consultațiile se vor desfășura în corturi special amenajate pe plajă, între orele 09:00-12:00 și 15:00-18:00. Pe 15 august, ultima zi a campaniei, programul va fi doar în intervalul de dimineață.

Turiștii pot merge la punctele medicale amplasate în următoarele zone:

Olimp – plaja Charme Beach;

Neptun – plaja de lângă punctul Salvamar;

Jupiter – zona plajei Hotel/Restaurant Hercules;

Saturn – plaja Reef;

Mangalia – plaja de lângă punctul Salvamar.

Echipele sunt formate din medici rezidenți, specialiști și medici primari. Campania este coordonată de reprezentanți ai UMF „Carol Davila” și ai societăților profesionale implicate.

Rectorul UMF „Carol Davila”, Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, spune că proiectul a devenit un reper pentru prevenția medicală pe litoral.

„Consider că această valoroasă inițiativă a Universității de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din București, campania «Asumă-ți să fii sănătos!», care marchează în acest an șase ani de prezență pe litoralul românesc, s-a consolidat ca unul dintre cele mai importante proiecte de prevenție și educație pentru sănătate desfășurate în România. Dincolo de continuitatea sa, campania oferă, an de an, o oportunitate reală pentru toți cei care doresc să își evalueze starea de sănătate și care înțeleg că prevenția medicală reprezintă o expresie a responsabilității față de propria persoană, dar și față de comunitate”, a declarat Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rectorul UMF ”Carol Davila” din București.

Potrivit rectorului, campania a fost primită cu interes de turiști.

„Interesul constant manifestat de participanți, reflectat în rezultatele edițiilor precedente, demonstrează că mesajul prevenției este receptat și asumat de un număr tot mai mare de persoane. Sperăm ca și în această vară turiștii aflați pe litoral să răspundă invitației noastre și să contribuie la depășirea numărului de consultații realizate în edițiile anterioare” a declarat Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rectorul UMF ”Carol Davila” din București.

Acesta a adăugat că „succesul acestei campanii este rezultatul unui autentic efort de echipă. Adresez sincere mulțumiri societăților profesionale partenere – Societatea Română de Dermatologie, Societatea Română de Endocrinologie, Societatea Română de Pediatrie și Societatea Română de Pneumologie –, precum și Direcției de Sănătate Publică Constanța și Ministerului Apărării Naționale, anul acesta prin Brigada 9 Mecanizată «Mărășești», pentru sprijinul constant acordat organizării acestui proiect. În egală măsură, le mulțumesc tuturor medicilor rezidenți, specialiștilor și medicilor primari care, prin profesionalism, dedicare și spirit de voluntariat, transformă această campanie într-un exemplu de responsabilitate academică și implicare în slujba sănătății publice. Convingerea noastră este că universitatea are nu doar misiunea de a forma viitorii profesioniști ai medicinei, ci și responsabilitatea de a contribui activ la promovarea prevenției și la creșterea nivelului de educație pentru sănătate în societate”.

Consultațiile dermatologice sunt una dintre principalele componente ale campaniei. Medicii urmăresc identificarea unor leziuni care ar putea necesita investigații sau monitorizare suplimentară.

Datele de la ediția din 2025 arată că astfel de evaluări pot duce la descoperirea unor probleme medicale care nu provoacă neapărat simptome.

Anul trecut, 1.544 de persoane au fost evaluate dermatologic. Medicii au identificat 17 suspiciuni de carcinom bazocelular, 29 de suspiciuni de keratoze actinice, 68 de suspiciuni de nevi displazici atipici și două suspiciuni de melanom.

„Rezultatele obținute în cadrul ediției de anul trecut confirmă, încă o dată, importanța screeningului dermatologic și necesitatea unor astfel de campanii de prevenție. Dintr-un eșantion de 1.544 de persoane evaluate, au fost identificate 17 suspiciuni de carcinom bazocelular, 29 de suspiciuni de keratoze actinice, 68 de suspiciuni de nevi displazici atipici și două suspiciuni de melanom. În plus, au fost evaluate numeroase alte leziuni cutanate benigne, pentru care s-a recomandat monitorizare dermatologică de specialitate. Aceste date demonstrează că evaluările preventive pot conduce la depistarea precoce a unor afecțiuni cu potențial sever, înainte de apariția complicațiilor”, a declarat Conf. Univ. Dr. Alin Codruț Nicolescu, Președintele Societății Române de Dermatologie.

Consultațiile sunt gratuite, iar persoanele evaluate pot primi recomandări medicale și indicații privind eventuale controale ulterioare.

O altă componentă importantă a campaniei este reprezentată de consultațiile endocrinologice.

Medicii vor evalua riscul cardio-metabolic și riscul de fractură asociat osteoporozei. În acest an, programul este extins prin includerea colesterolului total și a trigliceridelor.

Aceste determinări se adaugă verificării glicemiei capilare, tensiunii arteriale, greutății, înălțimii și circumferinței abdominale.

Prin analizarea acestor indicatori, medicii pot identifica persoane care ar putea avea nevoie de investigații suplimentare, monitorizare sau intervenție medicală.

„Prevenția trebuie să devină o prioritate pentru fiecare dintre noi. Grija pentru propria sănătate nu trebuie să înceapă doar atunci când apar primele semne de boală, ci mult mai devreme. În același timp, prevenția înseamnă și educație pentru sănătate. Iar astăzi educația pentru sănătate sunt de părere ca trebuie să însemne și educație pentru informația din sănătate. Într-o societate în care suntem expuși zilnic unui volum uriaș de informații, trebuie să învățăm să facem diferența între informația medicală corectă și dezinformare. Este cu atât mai important ca tinerii să înțeleagă că sănătatea se construiește prin alegeri responsabile, dar și prin accesul la surse credibile de informare. Și cred că trebuie să reconstruim relația de încredere în privința sănătății între medic și populație”, a declarat Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, Prorector al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și Președinte al Colegiului Medicilor din România.

Pentru evaluarea riscului de osteoporoză vor fi utilizate chestionarul International Osteoporosis Foundation și instrumentul FRAX. Persoanele cu risc crescut vor primi recomandări privind investigațiile necesare.

Și copiii aflați pe litoral împreună cu familiile lor pot beneficia de consultații.

Medicii pediatri vor analiza statusul nutrițional și vor discuta cu părinții despre alimentație, stil de viață, igienă și activitate fizică. Scopul este identificarea unor eventuale probleme nutriționale și oferirea unor recomandări adaptate.

Datele obținute în campaniile desfășurate în 2023 și 2024 au fost analizate într-un studiu publicat în 2025. Cercetarea a inclus 1.231 de copii, dintre care 25,1% aveau exces de greutate.

Supraponderalitatea a fost identificată la 17,5% dintre copii, iar obezitatea la 7,6%.

Concluziile studiului au indicat că alimentația de tip fast-food și existența unor părinți obezi reprezintă factori de risc, în timp ce activitatea fizică și nivelul mai ridicat de educație al părinților pot avea un rol protector.

„Și în acest an, în cadrul campaniei Asumă-ți să fii sănătos organizată de UMFCD, ne-am propus să continuăm evaluarea anamnestico-clinică a statusului nutrițional (din perspectiva obiceiurilor alimentarele, a stilului de viață, reguli de igienă, activitate fizică, etc.) la cât mai mulți copii aflați pe litoral, în vacanță, pentru a identifica anomaliile nutriționale. De ce? Deoarece supraponderalitatea și obezitatea la copii reprezintă o problemă de sănătate la nivel mondial, cu o prevalență ridicată și o tendință de creștere în ultima perioadă. Prevalența supraponderalității și obezității pediatrice în România este neclară, unele studii estimând rata supraponderalității la 15-20%, iar rata obezității la 8,7-10,7%”, a declarat Președintele Societății Române de Pediatrie, Prof. Univ. Dr. Doina Anca Pleșca

Societatea Română de Pneumologie participă pentru al doilea an consecutiv la campanie.

Turiștii pot beneficia de evaluări ale sănătății respiratorii, completarea unor chestionare medicale și efectuarea unei spirometrii. Testul este neinvaziv și poate fi util persoanelor care prezintă simptome respiratorii sau au factori de risc, precum fumatul ori expunerea la poluare.

Medicii urmăresc și identificarea unor posibile tulburări de somn.

„Îi invităm pe toți cei interesați să profite de această oportunitate de prevenție. Pe întreaga durată a campaniei, echipe de medici tineri, bine pregătiți, alături de specialiști în pneumologie, vor asigura evaluări medicale utilizând echipamente moderne, oferind participanților posibilitatea de a-și verifica sănătatea respiratorie și de a identifica eventuale tulburări ale somnului”, a declarat Prof. Univ. Dr. Florin Mihălțan, președintele Societății Române de Pneumologie.

Campania „Asumă-ți să fii sănătos!” a fost lansată în august 2021. În primele cinci ediții, 170 de medici rezidenți, specialiști și primari au realizat 21.768 de consultații gratuite, în peste 1.625 de ore de voluntariat.

În 2025 au fost oferite 5.218 consultații de către 46 de medici:

dermatologie – 1.544 de consultații;

endocrinologie – 1.328 de consultații pentru screeningul sindromului metabolic;

endocrinologie – 670 de evaluări pentru riscul de fractură osteoporotică;

pediatrie – 699 de consultații;

pneumologie – 977 de consultații.

În 2024, medicii au oferit 5.353 de consultații, iar în 2023 au fost realizate 4.757 de consultații.

În 2022 au fost înregistrate 4.374 de consultații, iar prima ediție, organizată în 2021, a avut 2.066 de consultații gratuite.

Ediția din 2026 este organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București împreună cu Societatea Română de Dermatologie, Societatea Română de Endocrinologie, Societatea Română de Pediatrie și Societatea Română de Pneumologie.

Campania beneficiază de sprijinul Direcției de Sănătate Publică Constanța și al Ministerului Apărării Naționale, prin Brigada 9 Mecanizată „Mărășești”.

Turiștii aflați în Olimp, Neptun, Jupiter, Saturn și Mangalia se pot prezenta la punctele medicale amenajate pe plajă pentru evaluări gratuite, în perioada 10-15 august.

Programul este 09:00-12:00 și 15:00-18:00, iar pe 15 august consultațiile vor fi disponibile doar dimineața.