Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București înregistrează, în 2026, cel mai mare număr de candidați din istoria concursului de admitere la studiile universitare de licență. Pentru cele 1.947 de locuri disponibile în sesiunea din iulie s-au înscris 6.916 candidați, potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de instituția de învățământ.

Proba scrisă a concursului de admitere este programată duminică, 26 iulie, începând cu ora 09:00.

Rectorul UMF „Carol Davila”, prof. univ. dr. Viorel Jinga, consideră că interesul ridicat pentru admiterea din acest an reflectă încrederea de care se bucură universitatea și standardele academice pe care le promovează:

„Numărul record de candidaţi înscrişi în acest an la concursul de admitere pentru programele de studii universitare de licenţă ale Universităţii de Medicină şi Farmacie 'Carol Davila' din Bucureşti confirmă, încă o dată, încrederea de care se bucură instituţia noastră şi prestigiul academic construit prin performanţă, responsabilitate şi excelenţă, reprezentând cea mai valoroasă recunoaştere a calităţii actului educaţional şi a standardelor academice pe care universitatea le promovează.”

Acesta le-a transmis candidaților un mesaj de încurajare înaintea examenului și și-a exprimat convingerea că viitorii studenți vor continua tradiția universității și vor contribui la dezvoltarea medicinei românești și a unui sistem de sănătate modern, centrat pe pacient.

Pentru anul universitar 2026–2027, UMF „Carol Davila” scoate la concurs:

-985 de locuri la Facultatea de Medicină, dintre care 725 finanțate de la buget și 260 cu taxă; -274 de locuri la Medicină Dentară, dintre care 190 la buget și 84 cu taxă; -114 locuri la Farmacie, dintre care 94 la buget și 20 cu taxă; -574 de locuri la Facultatea de Moașe și Asistență Medicală, dintre care 314 la buget și 260 cu taxă.

În total, în sesiunea din iulie sunt disponibile și 656 de locuri cu taxă pentru candidații care nu reușesc să obțină un loc finanțat de la bugetul de stat.

Cea mai mare concurență dintre programele unde admiterea se face prin examen scris se înregistrează la Facultatea de Medicină Dentară, unde 800 de candidați concurează pentru 190 de locuri bugetate.

Și Facultatea de Medicină atrage un interes foarte mare. 2.727 de candidați aspiră la unul dintre cele 725 de locuri finanțate de la buget, însă 20 dintre acestea au fost deja ocupate de olimpici naționali și internaționali, admiși fără concurs.

La Facultatea de Farmacie, 107 candidați s-au înscris pentru ocuparea celor 94 de locuri bugetate.

O noutate a admiterii din acest an este că, pentru toate programele de studii din cadrul Facultății de Moașe și Asistență Medicală, selecția candidaților se realizează exclusiv pe baza dosarului.

Pentru această facultate s-au înscris 3.282 de candidați, ceea ce confirmă interesul tot mai mare pentru specializările din domeniul asistenței medicale.

La fel ca în ultimii ani, înscrierea candidaților pentru sesiunea de admitere din iulie 2026 s-a realizat exclusiv online, prin intermediul platformei dedicate a universității, unde au fost încărcate toate documentele necesare în format electronic.