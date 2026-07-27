Universitatea din București (UB) a înregistrat un număr-record de candidați la sesiunea de admitere din vara anului 2026, atât pentru programele de licență, cât și pentru cele de masterat. La nivelul întregii universități, concurența pentru locurile finanțate de la bugetul de stat a ajuns la 6,1 candidați pe un loc la licență și 3 candidați pe un loc la masterat.

În această sesiune, Universitatea din București a scos la concurs 4.868 de locuri bugetate pentru studiile de licență și 3.252 de locuri bugetate pentru studiile de masterat.

Cea mai mare concurență la studiile de licență s-a înregistrat la programul Psihologie – Științe cognitive, din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, unde au fost 22,4 candidați pe un loc bugetat.

Printre cele mai căutate programe s-au aflat și:

-Chimie farmaceutică – Facultatea de Chimie: 16,9 candidați pe loc; -Administrarea afacerilor – Facultatea de Administrație și Afaceri: 16,4 candidați pe loc; -Biologie – Facultatea de Biologie: 10,8 candidați pe loc; -Pedagogia învățământului primar – Facultatea de Psihologie și Științele Educației: 10,8 candidați pe loc.

La studiile universitare de masterat, cele mai ridicate concurențe au fost înregistrate la programele organizate de Facultatea de Psihologie și Științele Educației.

Pe primele locuri s-au situat:

-Psihologie clinică – evaluare și intervenție terapeutică – 16,9 candidați pe loc; -Psihologie organizațională și managementul resurselor umane – 13,1 candidați pe loc; -Terapii cognitiv-comportamentale – 12,7 candidați pe loc.

Concurență ridicată s-a înregistrat și la programul Strategii de marketing online și managementul vânzărilor, din cadrul Facultății de Administrație și Afaceri, cu 12,2 candidați pe loc, precum și la programul Științe penale, organizat de Facultatea de Drept, cu 10,9 candidați pe loc.

Comparativ cu sesiunea de admitere din iulie 2025, unele programe au înregistrat creșteri spectaculoase ale numărului de candidați.

Cele mai mari majorări au fost consemnate la Facultatea de Geologie și Geofizică:

-Geofizică – de la 15 la 110 candidați (+630%); -Geologie – de la 39 la 133 de candidați (+240%).

-Fizică – de la 117 la 195 de candidați (+67%); -Asistență socială – de la 559 la 840 de candidați (+50%); -Resurse umane – de la 473 la 700 de candidați (+48%); -Drept – de la 1.219 la 1.685 de candidați (+38%).

-Comunicare și Relații Publice – de la 275 la 333 de candidați (+21,1%); -Chimie farmaceutică – de la 353 la 419 candidați (+18,7%); -Chimie medicală – de la 373 la 441 de candidați (+18,2%); -Administrarea afacerilor – de la 910 la 984 de candidați (+8,1%); -Marketing – de la 659 la 681 de candidați (+3,3%).

Rectorul Universității din București, prof. univ. dr. Marian Preda, a declarat că rezultatele sesiunii de admitere arată un interes tot mai mare pentru domenii precum științele naturii, sănătatea, dreptul, psihologia, științele sociale și științele comunicării.

„Rezultatele acestei sesiuni de admitere ne arată că Universitatea din București este tot mai mult universitatea preferată de candidații din întreaga țară. Mă bucură să văd că există un interes tot mai mare pentru domenii în care societatea are nevoie de specialiști bine pregătiți. Creșterea numărului de candidați la programe din științele naturii, sănătate, drept, psihologie, științele sociale și științele comunicării, precum și concurența ridicată la numeroase programe de masterat reprezintă un semnal important pentru noi și arată că eforturile de adaptare curriculară la nevoile pieței, parteneriatele tot mai strânse cu angajatorii și viziunea generală adaptată transformărilor societății și evoluțiilor profesionale se pliază pe interesele de formare profesională ale tinerilor”, a declarat rectorul Universității din București, Marian Preda.