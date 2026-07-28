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Peste 10.000 de dosare depuse în prima zi de admitere la universitățile din Republica Moldova

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Peste 10.000 de dosare depuse în prima zi de admitere la universitățile din Republica MoldovaExamen. Sursa foto: Arhivă/EVZ
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Din cuprinsul articolului

Prima zi a concursului de admitere în învățământul superior din Republica Moldova a adus un număr impresionant de solicitări din partea tinerilor. Un număr de 10.124 de candidați la studii superioare de licență, master și studii integrate și-au depus dosarele în primele ore de la lansarea procesului. Datele oficiale au fost furnizate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), care monitorizează derularea întregului proces la nivel național.

Peste 10.000 de dosare depuse în prima zi de admitere la universitățile din Republica Moldova

Toate cererile au fost procesate prin intermediul platformei unice eadmitere.gov.md. Sistemul digitalizat le oferă viitorilor studenți o flexibilitate sporită în alegerea parcursului academic. Mai exact, fiecare candidat are posibilitatea de a participa la concurs la cel mult trei universități din țară și de a selecta până la trei programe de studii în cadrul fiecărei instituții, menționând ordinea clară a preferințelor.

Cum se face înscrierea și ce opțiuni au candidații fără semnătură electronică

Procesul de depunere a dosarelor este complet digitalizat, însă necesită îndeplinirea unor condiții tehnice simple pentru securizarea datelor.

„Înscrierea pe platforma eadmitere.gov.md se realizează cu ajutorul semnăturii electronice. Candidații care nu dețin o astfel de semnătură o pot perfecta la orice filială Orange sau Moldcell, prezentând buletinul de identitate, sau pot solicita sprijinul Comisiilor de admitere ale universităților”, precizează MEC.

Testare. Sursa foto: Arhiva EvZ

Digitalizarea simplifică considerabil birocrația, permițând tinerilor să aplice de la distanță la facultățile dorite, fără a mai fi nevoie de deplasări multiple în prima fază a concursului.

Asistență telefonică dedicată pentru viitorii studenți

Pentru a veni în sprijinul celor care întâmpină dificultăți tehnice sau au neclarități legate de completarea formularului, autoritățile au pus la dispoziție o linie telefonică specială.

Pentru informații suplimentare privind procesul de admitere în instituțiile de învățământ superior din țară, persoanele interesate pot apela Call Centrul la numărul 0 8000 5005, disponibil începând cu prima zi a concursului - 27 iulie 2026.

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