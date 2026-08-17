După două decenii în care construirea de cămine studențești private a rămas blocată, Ministerul Educației și Cercetării a emis ordinul care stabilește criteriile pentru acordarea ajutorului de stat destinat acestor investiții. Demersul vine în urma unei acțiuni susținute de Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), care obținuse anterior o hotărâre definitivă prin care ministerul era obligat să emită actul normativ.

Potrivit FACIAS, ordinul reprezintă o victorie importantă pentru studenții din România, în condițiile în care lipsa locurilor de cazare și nivelul ridicat al chiriilor reprezintă probleme majore în marile centre universitare.

„Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului a obținut o victorie majoră pentru studenții din România. După 20 de ani de așteptare, Ministerul Educației și Cercetării a emis, în sfârșit, ordinul prin care stabilește criteriile de acordare a ajutorului de stat pentru construirea căminelor studențești private”, arată FACIAS în comunicatul transmis luni, 17 august.

Cămine studențești private: chiria nu va putea depăși cu 20% tariful din centrele universitare

Un element esențial al noului ordin este limitarea chiriei care poate fi percepută studenților. Conform documentului, chiria din noile cămine private nu va putea depăși cu mai mult de 20% tariful mediu practicat în căminele de stat din același centru universitar.

Emiterea ordinului vine după ce, potrivit FACIAS, Ministerul Educației a amânat mai bine de un an punerea în aplicare a unei hotărâri definitive obținute de fundație.

„De peste un an, Ministerul Educației și Cercetării amâna executarea unei hotărâri definitive obținute de FACIAS, prin care Înalta Curte de Casație și Justiție o obligase să emită acest act. Ordinul a fost semnat la mai puțin de o lună după ce FACIAS a cerut Curții de Apel București aplicarea unei amenzi persoanei aflate la conducerea ministerului și acordarea de penalități până la executarea obligației”, precizează fundația.

FACIAS consideră că, după acest blocaj instituțional, ordinul poate deschide calea către noi investiții și către creșterea numărului de locuri de cazare disponibile pentru studenți.

„După un blocaj instituțional care a durat 20 de ani, ordinul deschide acum calea investițiilor care pot aduce noi locuri de cazare pentru studenți și pot reduce presiunea chiriilor suportate de tineri și de familiile lor”, se arată în comunicat.

Prin noua schemă, investitorii privați care construiesc cămine studențești pot beneficia de subvenționarea cu 25% a dobânzii aferente creditelor și de branșarea gratuită la rețelele de utilități, facilități prevăzute de Legea nr. 201/2006 privind sprijinul acordat investitorilor pentru construirea căminelor studențești private.

FACIAS subliniază însă că plafonarea chiriilor este una dintre cele mai importante prevederi ale ordinului. Investitorii care depășesc limita stabilită pierd ajutorul de stat și sunt obligați să restituie sumele primite, împreună cu penalitățile aferente.

„Cea mai importantă prevedere a ordinului este plafonarea chiriei pentru studenți, astfel încât noile cămine private să reprezinte o alternativă accesibilă. Tariful lunar perceput studenților în aceste cămine nu poate depăși cu mai mult de 20% tariful mediu practicat de căminele de stat din același centru universitar”, transmite FACIAS.

Fundația anunță că va urmări în continuare aplicarea ordinului și implementarea efectivă a schemei de ajutor de stat.

„FACIAS va urmări aplicarea efectivă a ordinului și modul în care Ministerul Educației și Cercetării pune în practică schema de ajutor de stat, astfel încât primele cămine studențești private să fie construite. Această victorie va fi deplină atunci când noile locuri de cazare vor deveni o realitate pentru studenți”, se arată în comunicat.

Ordinul Ministrului Educației și Cercetării poate fi consultat integral în documentul publicat de FACIAS.