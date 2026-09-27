Bill Gates cere implicarea autorităților americane în reglementarea dezvoltării inteligenței artificiale și susține că firmele din domeniu nu ar trebui să se bazeze doar pe autoreglementare. Cofondatorul Microsoft a vorbit miercuri despre necesitatea unor măsuri obligatorii de siguranță și monitorizare, în contextul riscurilor asociate folosirii tehnologiei de către persoane rău-intenționate.

Bill Gates a cerut miercuri adoptarea unor reguli pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, la câteva săptămâni după ce directorii unora dintre cele mai mari companii din domeniu au susținut că ritmul de dezvoltare a sistemelor avansate de IA ar trebui încetinit. Cofondatorul Microsoft consideră că autoreglementarea industriei nu este suficientă și că autoritățile trebuie să participe direct la stabilirea măsurilor de siguranță.

„Nimeni nu crede că autoreglementarea este suficientă”, a declarat Gates pentru emisiunea „Meet the Press” de la NBC News, într-un interviu care urmează să fie difuzat integral duminică.

Întrebat de moderatoarea Kristen Welker dacă este nevoie de adoptarea unei legislații la Washington, Gates a răspuns: „Absolut.”

Gates susține că atât politicienii, cât și instituțiile responsabile de aplicarea legii trebuie să participe la stabilirea modului în care inteligența artificială va fi supravegheată.

„Este nevoie ca organele de aplicare a legii și politicienii să se implice în discuția despre cum arată măsurile de siguranță și monitorizarea”, a spus el. „Iar acest lucru trebuie să fie obligatoriu. Va însemna un pic de efort birocratic suplimentar pentru industrie, dar nu o încetinire dramatică a activității lor.”

Discuțiile privind siguranța inteligenței artificiale s-au intensificat la începutul acestei luni, după ce directorii executivi ai Anthropic și OpenAI au fost de acord că ritmul dezvoltării unor sisteme puternice ar trebui redus.

Declarațiile au venit după ce Jacob Coxon, fost angajat Anthropic și avertizor de integritate, a criticat public modul în care companiile dezvoltă tehnologia. El a afirmat că „niciuna dintre companii nu acționează responsabil. Se întrec direct spre o suprainteligență care se auto-îmbunătățește și se joacă cu viețile noastre.” Coxon a continuat cu un avertisment privind posibilele consecințe ale dezvoltării accelerate a IA.

„Oamenii care construiesc IA cred cu tărie că aceasta ne-ar putea ucide pe toți până la sfârșitul deceniului”, a adăugat Coxon într-o serie de postări pe rețelele sociale și interviuri din acea săptămână.

În interviul acordat miercuri, Bill Gates nu a minimalizat scenariile privind riscurile existențiale ale inteligenței artificiale, dar a atras atenția și asupra pericolelor care pot apărea deja prin folosirea tehnologiei de către persoane cu intenții rele.

„Inteligența artificială este cu siguranță suficient de puternică pentru a declanșa evenimente care, știți voi, să cauzeze un miliard de decese. Așadar, chiar dacă este destul de greu să ajungi la 100%, nu a existat niciodată o armă la fel de puternică precum combinația dintre oameni cu intenții rele și cele mai recente instrumente de IA”, a spus el.

Poziția sa diferă parțial de cea exprimată anterior de Jacob Coxon în cadrul aceleiași emisiuni. Coxon a afirmat că firmele din domeniul inteligenței artificiale ar trebui să poată continua să se autoreglementeze.

„Chiar cred că oamenii care conduc laboratoarele, mai ales având în vedere comunicările lor recente, sunt complet sinceri. Ei chiar ar dori să încetinească ritmul”, a spus el.

Subiectul reglementării inteligenței artificiale a fost abordat și de președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson. Acesta a refuzat să îi recheme pe parlamentari la Washington pentru adoptarea unei legislații privind ritmul dezvoltării IA și a arătat că, pentru moment, va lăsa companiile din domeniu să stabilească direcția.

„Trebuie să punem niște balustrade de protecție, niște măsuri de siguranță pentru a ne asigura că IA nu scapă sub control”, a spus președintele Camerei, adăugând că, deși directorii executivi din domeniul IA au cerut o încetinire, aceștia nu au oferit încă o cale de urmat care să implice o legislație federală.

Johnson a avertizat și asupra riscului unei intervenții legislative adoptate prea rapid.

„Nici ei înșiși nu au răspunsul la ora actuală. Așa că nu putem să ne grăbim și să punem Congresul să facă ceva ce ar fi în detrimentul securității naționale”, a spus Johnson.

La rândul său, directorul executiv al Anthropic, Dario Amodei, a cerut în eseul său privind încetinirea dezvoltării IA o cooperare atât la nivel federal, cât și global.