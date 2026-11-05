Scrisorile primite de la susținători și gândurile transmise de aceștia au fost subiectul unui nou mesaj publicat pe pagina de Facebook a lui Călin Georgescu, joi, 5 noiembrie 2026. Fostul candidat la Președinție le-a vorbit celor care îi sunt alături.

Postarea a venit și cu o explicație din partea soției sale, Cristela Georgescu, care a lămurit cine gestionează contul de Facebook și cum ajung textele fostului candidat să fie publicate pe rețelele sociale.

În mesajul adresat susținătorilor, Călin Georgescu le-a mulțumit pentru scrisorile trimise și a vorbit despre credință, iubire și legătura cu cei care îi sunt alături.

„Dragii mei, Primesc scrisorile voastre. Forța lor lăuntrică mă emoționează. Vă citesc, vă simt, vă înțeleg. Dincolo de cuvinte, se aude cum bate inima voastră și se simte credința, iubirea și sufletul fiecăruia dintre voi. Iubirea a învins și învinge întotdeauna. Ea este mai puternică decât orice zid și orice despărțire. De altfel, dacă nu ai iubire, nu poți transmite nimănui nimic cu adevărat. Nădăjduim în Dumnezeu ca iubirea să cuprindă inima fiecărui român. Atunci țara va înflori. Mare este Numele Sfintei Treimi!”, a fost mesajul fostului candidat la prezidențiale.

După textul semnat de Călin Georgescu, soția acestuia a adăugat o notă explicativă. Ea a arătat că fostul candidat nu are acces la internet și nici la un telefon mobil, însă poate comunica prin intermediul unui telefon fix.

„Clarificare. Călin nu are acces la internet și la telefon mobil, dar are dreptul să comunice cu mine de pe un telefon fix. Mesajele îi aparțin, dar sunt publicate de mine. Cristela Georgescu”, a explicat soția lui.

Cristela Georgescu a transmis un mesaj după ce Tribunalul București a decis să amâne până luni, 9 noiembrie, judecarea solicitării prin care Călin Georgescu cere înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu sau cu măsura controlului judiciar.

Soția fostului candidat la prezidențiale a criticat modul în care cazul este prezentat de unele posturi de televiziune. Aceasta susține că difuzarea imaginilor în care Călin Georgescu apare încătușat poate induce publicului ideea că acesta ar fi vinovat.

Potrivit acesteia, judecătoarea a cerut amânarea pentru a putea studia documentele cauzei, precum și motivarea hotărârii pronunțate de Curtea de Apel București.