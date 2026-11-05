Cristela Georgescu, acuzații după o nouă amânare în instanță: Călin este nevinovat!

Tribunalul București a amânat judecarea cererii prin care Călin Georgescu solicită înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Noul termen a fost stabilit pentru luni, 9 noiembrie, la ora 12:00. Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, a afirmat că judecătoarea are nevoie de timp pentru a analiza dosarul și motivarea unei decizii anterioare a Curții de Apel București.

Cererea depusă de Călin Georgescu nu a fost soluționată joi de Tribunalul București. Instanța a stabilit un nou termen pentru 9 noiembrie, când urmează să analizeze posibilitatea înlocuirii măsurii preventive. După amânare, Cristela Georgescu a publicat un mesaj pe pagina de Facebook a soțului său, în care a prezentat explicațiile privind stabilirea noului termen.

„Doamna judecător a solicitat amânarea pentru a avea timpul necesar să studieze temeinic dosarul, dar și motivarea hotărârii Curții de Apel București”, a transmis Cristela Georgescu, pe pagina de Facebook a lui Călin Georgescu.

Potrivit acesteia, solicitarea de înlocuire a arestului preventiv a fost depusă luni, însă documentele au ajuns la Tribunalul București abia miercuri după-amiază. Cristela Georgescu a afirmat că dosarul conține 25 de volume și peste 10.000 de pagini.

Soția fostului candidat la prezidențiale a susținut că părțile nu au primit încă motivarea hotărârii prin care Curtea de Apel București a decis prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile, în urma solicitării procurorilor DIICOT.

Cristela Georgescu a contestat și proporționalitatea măsurii, făcând referire la hotărârile anterioare ale Tribunalului București.

„Ne aflăm, așadar, în situația în care există deja o hotărâre definitivă de prelungire a arestării preventive (măsura pe care o consideram disproporționată, mai ales în condițiile în care instanța a apreciat anterior că poate fi aplicată o măsură mai puțin restrictivă, controlul judiciar), dar motivele care au dus la această soluție nu sunt încă disponibile pentru a putea fi analizate”, a scris aceasta.

Curtea de Apel București a decis pe 28 octombrie prelungirea arestului preventiv pentru Călin Georgescu și Ionel Rusen, pentru perioada 29 octombrie – 27 noiembrie 2026, inclusiv. Hotărârea este definitivă.

În mesajul publicat după amânarea termenului, Cristela Georgescu a criticat și modul în care anumite posturi de televiziune relatează despre situația juridică a soțului său. Aceasta a afirmat că difuzarea repetată a imaginilor în care Călin Georgescu apare încătușat poate crea impresia că vinovăția sa a fost deja stabilită.

„Unele televiziuni repetă obsesiv imaginile cu Călin încătușat și prezintă tendențios cererea de înlocuire a arestării preventive ca pe o încercare de «a scăpa din arest». În loc să informeze corect, îl prezintă publicului ca pe un infractor, inducând cu viclenie ideea de vinovăție”, a transmis soția acestuia.

Cristela Georgescu a afirmat că solicitarea adresată Tribunalului București reprezintă un demers permis de lege.

„Precizăm că această cerere de înlocuire reprezintă exercitarea unui drept legal, garantat oricărei persoane care beneficiază de prezumția de nevinovăție”, a mai scris Cristela Georgescu.

Cererea care urmează să fie analizată luni nu este prima încercare a lui Călin Georgescu de a obține înlocuirea arestului preventiv. Până acum, Tribunalul București a dispus în trei rânduri punerea în libertate a fostului candidat, în diferite condiții, însă Curtea de Apel București a desființat de fiecare dată aceste hotărâri, stabilind definitiv că cei doi inculpați trebuie să rămână în arest preventiv pe durata anchetei DIICOT.

Primul episod a avut loc atunci când procurorii DIICOT au solicitat arestarea preventivă a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen. Tribunalul a respins propunerea, dar Curtea de Apel a admis contestația procurorilor și a dispus arestarea celor doi. Ulterior, Călin Georgescu a cerut înlocuirea arestului preventiv. Tribunalul București i-a admis solicitarea, însă Curtea de Apel a schimbat hotărârea, menținând măsura privativă de libertate.

Cea de-a treia situație a apărut în cadrul procedurii de prelungire a arestului preventiv. Tribunalul București a respins cererea procurorilor DIICOT, dar Curtea de Apel a admis contestația și a dispus prelungirea măsurii cu 30 de zile.

Călin Georgescu solicită în prezent înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu sau, alternativ, cu măsura controlului judiciar. Până la o nouă hotărâre, rămâne în vigoare măsura preventivă stabilită definitiv de Curtea de Apel București.