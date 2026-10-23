Cristela Georgescu, după decizia instanței: „Acesta este examenul”

Cristela Georgescu le-a mulțumit persoanelor care au protestat în fața instanței, în ciuda vremii nefavorabile, și le-a transmis să rămână unite prin rugăciune și credință. Într-o postare distribuită vineri pe rețelele sociale, aceasta s-a adresat susținătorilor care au petrecut mai multe ore în fața instanței, în așteptarea deciziei judecătorilor. Mesajul său a cuprins referiri religioase și îndemnuri la rugăciune, pe fondul hotărârii pronunțate în dosarul în care soțul său este cercetat pentru o presupusă înșelăciune.

Soția fostului candidat la prezidențiale a descris manifestația de vineri prin referiri la lacrimile și rugăciunile celor prezenți în fața Curții de Apel București.

Cristela Georgescu le-a transmis mulțumiri persoanelor care au rămas în apropierea instanței, în ciuda condițiilor meteorologice, dar și celor care continuă să se roage pentru familia sa.

În mesajul publicat, aceasta a inclus și un îndemn atribuit părintelui Adrian Făgețeanu, despre care a amintit că a fost întemnițat în perioada comunistă.

„Rabdă, suflete, ca să nu-L faci de râs pe Hristos!” Părintele Adrian Făgețeanu, mărturisitor în temnițele comuniste (12 penitenciare în doi ani) Au curs lacrimi, a tremurat văzduhul, iar rugăciunile au urcat spre Cer ca flăcările. Și Cerul a plâns toată dimineața… Mare milă și mângâiere să aflați fiecare de la Bunul Dumnezeu, atunci când veți avea cea mai mare nevoie, pentru toată dragostea și jertfa voastră, familia mea mare! Rămânem împreună, neclintiți în rugăciune, nădejde, curaj și Adevăr. Până la capăt. Știu că este greu, dar trebuie să rezistăm. Acesta este examenul credinței noastre. Dumnezeu are ultimul cuvânt”, a scris soția lui Călin Georgescu.

Mesajul Cristelei Georgescu a fost publicat după manifestația desfășurată vineri în fața Curții de Apel București.

Sute de persoane au venit pentru a-l susține pe fostul candidat la alegerile prezidențiale, în ziua în care judecătorii au analizat contestația procurorilor DIICOT.

Participanții au scandat diferite mesaje și au fluturat steaguri în apropierea sediului instanței.

Manifestația a continuat și după pronunțarea hotărârii privind menținerea lui Călin Georgescu în arest preventiv.

Curtea de Apel București a admis vineri contestația formulată de DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului București din 13 octombrie. Prin decizia anterioară, Tribunalul dispusese înlocuirea arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu.

Procurorii au contestat însă soluția, iar Curtea de Apel a decis ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să rămână în arest preventiv. Hotărârea este definitivă.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, într-un dosar în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. Decizia de vineri privește menținerea măsurii preventive și nu reprezintă o hotărâre asupra vinovăției fostului candidat.