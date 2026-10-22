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Cristela Georgescu, în cărți pentru prezidențiale? Ipoteza unei noi figuri în tabăra suveranistă

Cristela Georgescu, în cărți pentru prezidențiale? Ipoteza unei noi figuri în tabăra suveranistăCristela Georgescu. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Cristela Georgescu a declarat recent că a devenit vocea soțului ei. Pornind de la această afirmație, Dan Andronic, Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră au discutat despre posibilitatea ca aceasta să capete un rol mai important în politica românească, în ediția de colecție a emisiunii „Contrapunct”, difuzată pe canalul Hai România.

Cristela Georgescu, o posibilă voce a suveranismului?

Dan Andronic a ridicat problema unei eventuale candidaturi a Cristelei Georgescu la alegerile prezidențiale, făcând o paralelă cu situații din politica internațională în care soțiile unor lideri au ajuns să joace un rol public important.

Moderatorul emisiunii a vrut să afle dacă vizibilitatea Cristelei Georgescu și aparițiile sale publice ar putea constitui începutul unei noi etape politice.

„Credeți că Cristela Georgescu poate fi viitorul candidat?”, a întrebat Dan Andronic în timpul discuției cu invitații săi.

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Jurnalistul a adus în discuție și cazul lui Winnie Mandela, pentru a ilustra felul în care o persoană apropiată unui lider politic poate ajunge să capete o identitate publică proprie.

Întrebarea a fost formulată în contextul dosarelor care îl vizează pe Călin Georgescu și al incertitudinilor privind evoluția sa politică.

Bogdan Comaroni a afirmat că o eventuală intrare a Cristelei Georgescu în politică nu poate fi exclusă, însă a făcut distincția între vizibilitatea publică și existența unui sprijin electoral consistent.

„Eu cred că Cristela Georgescu are aceleași șanse să candideze și mare. Se ase la fel cum are și mirabela lui Nicușor după Nicușor. Adică nu… Nu are acest sprijin popular”, a spus jurnalistul.

Comaroni a adăugat că a urmărit interviurile acordate de aceasta și că, în aparițiile sale publice, Cristela Georgescu ar fi spus că nu își dorește să intre în politică.

„Ea și spus în toate interviurile, am urmărit pe toate, că ea nu are ideea de politică să o face”, a afirmat acesta.

Jurnalistul a lăsat deschisă posibilitatea unei schimbări de poziție, subliniind că declarațiile publice nu reprezintă neapărat o garanție privind deciziile viitoare.

Dan Andronic, Octavian Hoandra si Bogdan Comaroni

Dan Andronic, Octavian Hoandra si Bogdan Comaroni. Sursa foto: Captură video

Octavian Hoandră a spus că evoluțiile politice sunt greu de anticipat

Octavian Hoandră a avut o abordare mai rezervată în privința unei eventuale candidaturi, dar a susținut că actualul climat politic face dificilă excluderea unor asemenea scenarii.

„Eu cred că se poate întâmpla orice. Asta mă sperie cel mai mult, că suntem țara în care se poate întâmpla orice”, a declarat jurnalistul.

Hoandră a explicat că o parte a electoratului caută alternative politice și lideri în care să își pună speranțele, pe fondul nemulțumirilor față de clasa politică.

„Din păcate, numai asta pare. În rest, sunt aceiași oameni care nu inspiră niciun pic de încredere”, a spus acesta, referindu-se la lipsa unor opțiuni politice care să îi convingă pe alegători.

Viitorul mișcării suveraniste a rămas o temă deschisă

Discuția din emisiunea „Contrapunct” a evidențiat incertitudinile privind viitorul mișcării suveraniste și persoanele care ar putea să o reprezinte în perioada următoare.

O eventuală candidatură a Cristelei Georgescu a fost prezentată ca ipoteză, fără ca participanții să indice existența unei decizii concrete în acest sens.

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