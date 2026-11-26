Incendii la obiective industriale, atacuri cibernetice asupra infrastructurii energetice, tentative de sabotaj și recrutarea unor persoane pentru acțiuni împotriva unor ținte strategice. O analiză publicată de DISINFO.MD în cadrul campaniei „Frontul invizibil” inventariază incidente de acest fel raportate în Europa în perioada 20 noiembrie 2025 – 20 noiembrie 2026, unele atribuite Rusiei de autoritățile naționale, iar altele investigate pentru posibile legături cu Moscova.

Documentarea prezintă cazuri din mai multe state europene, inclusiv România, Estonia și Polonia, pe fondul avertismentelor serviciilor de securitate privind intensificarea operațiunilor de sabotaj și destabilizare.

Cel mai recent avertisment a venit din Marea Britanie. Pe 24 noiembrie 2026, serviciul britanic de securitate MI5 și Ministerul Apărării au atras atenția asupra riscurilor de sabotaj la adresa companiilor din industria de apărare care furnizează echipamente armatei ucrainene. Avertizarea vizează inclusiv firmele implicate indirect în lanțurile de aprovizionare.

Guvernul de la Londra a organizat informări speciale pentru conducătorii companiilor din industria de apărare și ai celor care administrează infrastructura critică. Reprezentanții acestora au fost îndemnați să își consolideze măsurile de securitate.

Unul dintre cele mai recente cazuri documentate a fost înregistrat în Estonia. Pe 14 noiembrie 2026, a fost dejucată o tentativă de incendiere a companiei Threod Systems, producător de drone și echipamente militare.

Opt persoane au fost reținute. Potrivit Serviciului de Securitate Internă din Estonia, operațiunea ar fi fost comandată de serviciul rus de informații militare, GRU. Tentativa a fost oprită înainte ca incendiul să fie provocat.

Nu este primul incident de acest fel în Estonia. În august 2026, o altă companie din industria de apărare, Milrem Robotics, a fost vizată de un atac atribuit ulterior serviciilor secrete rusești.

În urma incidentului din noiembrie, autoritățile estoniene au anunțat că vor închide, începând cu 1 decembrie, toate punctele terestre de trecere a frontierei cu Rusia. Moscova a respins acuzațiile și a amenințat cu măsuri de răspuns.

Pe 29 decembrie 2025, în plină iarnă, Polonia a fost ținta unui atac cibernetic coordonat asupra sectorului energetic. Au fost vizate parcuri eoliene și fotovoltaice, o companie industrială și o centrală care furnizează căldură pentru aproape 500.000 de consumatori.

Potrivit raportului autorităților poloneze, atacul nu urmărea obținerea unor beneficii financiare, ci distrugerea sistemelor și perturbarea funcționării infrastructurii energetice.

Alimentarea cu energie nu a fost întreruptă, însă incidentul a afectat sistemele de comunicații dintre unele parcuri de energie regenerabilă și operatorii rețelelor de distribuție. Analiza tehnică a indicat că operațiunea a fost pregătită pe termen lung și a avut un caracter distructiv.

Autoritățile poloneze au asociat ulterior atacul cu grupări cibernetice atribuite serviciilor rusești.

Operațiunile investigate de autorități au vizat și România. Pe 26 octombrie 2026, Serviciul Român de Informații a anunțat identificarea unei rețele coordonate din Federația Rusă, implicată în provocarea incendiului din 14 septembrie, de pe platforma industrială Carfil din Brașov.

Potrivit SRI, activitatea rețelei nu se limita la România. Aceasta avea în vedere mai multe obiective industriale și militare din regiune, inclusiv capacități de producție a armamentului.

Într-un alt comunicat, publicat pe 8 septembrie, SRI a anunțat dejucarea unei operațiuni de sabotaj coordonate din Rusia, în care era implicat un cetățean rus stabilit în România.

Potrivit serviciului de informații, astfel de acțiuni urmăresc intimidarea statelor europene, afectarea capacităților lor de apărare și diminuarea contribuției acestora la securitatea regională.

Un element evidențiat în analiza DISINFO.MD este modul în care sunt recrutate persoanele implicate în operațiunile de sabotaj. Potrivit autorităților române, contactarea acestora poate avea loc prin intermediul rețelelor sociale, unde li se oferă bani pentru sarcini aparent minore.

Acestea pot începe cu supravegherea sau fotografierea unor obiective, dar pot evolua către acțiuni de distrugere, incendiere sau alte operațiuni împotriva unor ținte stabilite de coordonatori.

Persoanele recrutate nu fac neapărat parte din structurile serviciilor de informații. Potrivit SRI, rețelele exploatează vulnerabilități financiare, dependențe sau antecedente infracționale și pot recurge la presiuni și șantaj în cazul în care cei implicați refuză să continue.

Pentru a-și ascunde identitatea și deplasările, intermediarii pot utiliza mijloace de transport, spații de cazare și instrumente de plată înregistrate pe numele altor persoane, precum și cartele telefonice din state terțe și aplicații de mesagerie criptată.

Folosirea acestor intermediari îngreunează identificarea celor care coordonează operațiunile și stabilirea legăturilor dintre incidentele produse în state diferite.

Potrivit datelor prezentate în analiza DISINFO.MD, agenția Associated Press a documentat peste 210 incidente produse în Europa de la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina, în februarie 2022, pe care autoritățile occidentale le-au asociat Rusiei.

Un raport publicat pe 4 noiembrie 2026 de serviciul de cercetare al Camerei Comunelor din Parlamentul britanic arată că NATO și mai multe servicii europene de informații consideră că operațiunile rusești de destabilizare se intensifică. Documentul menționează inclusiv folosirea intermediarilor pentru acțiuni de sabotaj și distrugere în state europene.

În iulie 2026, Uniunea Europeană a condamnat oficial activitățile cibernetice atribuite Rusiei și a indicat implicarea Serviciului Federal de Securitate, FSB, în operațiuni care au vizat instituții guvernamentale și infrastructura critică.

UE a semnalat existența unui ecosistem mai larg, în care sunt implicate servicii de informații, grupări de criminalitate informatică, hackeri și companii private.

Potrivit Serviciului European de Acțiune Externă, operațiunile hibride pot combina atacuri cibernetice, sabotaj, manipulare informațională și acțiuni de intimidare. Acestea urmăresc destabilizarea statelor și a instituțiilor democratice, slăbirea capacității de reacție și diminuarea sprijinului acordat Ucrainei.

Acțiunile sunt concepute astfel încât să fie dificil de detectat și de atribuit, rămânând în același timp sub pragul care ar putea declanșa un conflict militar direct.