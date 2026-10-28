Cristela Georgescu acuză încălcarea drepturilor fundamentale și presupuse abuzuri asupra familiei sale, după ce Curtea de Apel București a decis miercuri, 28 octombrie, prelungirea arestului preventiv al soțului său, Călin Georgescu, cu încă 30 de zile. Aceasta susține, într-un mesaj pe Facebook, că locuința familiei este supravegheată video și reclamă faptul că informații confidențiale din dosarele soțului său ar ajunge în presă înainte de a fi comunicate avocaților.

Cristela Georgescu a criticat modul în care informațiile din dosarele soțului său ar ajunge în spațiul public, susținând că unele date sunt prezentate de presă înainte ca avocații să fie informați oficial.

Mesajul a fost publicat miercuri pe pagina de Facebook a lui Călin Georgescu, după hotărârea Curții de Apel București privind menținerea măsurii preventive.

Soția fostului candidat la alegerile prezidențiale consideră că astfel de situații ridică probleme legate de protejarea informațiilor confidențiale și de respectarea dreptului la apărare. Totodată, Cristela Georgescu a susținut că familia sa ar fi fost tratată diferit începând cu alegerile prezidențiale din noiembrie 2024.

În aceeași postare, Cristela Georgescu a făcut acuzații referitoare la monitorizarea video a casei în care locuiește alături de familie. Aceasta a descris situația drept o formă de „tortură psihologică” și a susținut că efectele supravegherii s-ar răsfrânge inclusiv asupra copiilor minori. De asemenea, soția lui Călin Georgescu a afirmat că intenționează să prezinte și în afara României situațiile pe care le consideră abuzuri și încălcări ale drepturilor fundamentale.

„Respectarea drepturilor fundamentale nu poate fi selectivă. Justiția corectă și independentă oferă aceleași garanții fiecărui român, indiferent de numele său sau de contextul politic”, a transmis Cristela Georgescu.

Afirmațiile privind supravegherea și divulgarea informațiilor din dosare reprezintă acuzațiile formulate de Cristela Georgescu.

„Voi continua să fac cunoscute internațional aceste abuzuri în avalanșă și încălcări ale drepturilor fundamentale, inclusiv tortura psihologică exercitată asupra unei familii cu copii minori, supravegheată video în propria locuință în mod torționar și abuziv. Și acestea toate doar pentru că un om a îndrăznit ca împreună cu cei care l-au votat, să câștige cinstit. În România, dragostea de țară se răsplătește cu gratii și persecuție politică.

Nicio procedură judiciară nu are dreptul să transforme dreptul la viață privată a unei familii, cu atât mai puțin a unor copii minori, într-o sursă permanentă de teamă și teroare psihologică”, a conchis soția lui Călin Georgescu.

Reacția Cristelei Georgescu a apărut după hotărârea pronunțată miercuri de Curtea de Apel București.

Instanța a decis prelungirea arestării preventive a lui Călin Georgescu cu încă 30 de zile, în urma unei ședințe de judecată care a durat aproximativ două ore.

Decizia a fost luată în contextul procedurilor judiciare care îl vizează pe fostul candidat la alegerile prezidențiale.