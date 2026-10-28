George Simion a anunțat că vor urma noi proteste după ce Curtea de Apel București a decis prelungirea arestării preventive a lui Călin Georgescu. Liderul AUR a criticat hotărârea definitivă a magistraților și a transmis că susținătorii săi vor ieși în stradă în zilele următoare. Decizia a fost luată în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

George Simion a reacționat după hotărârea Curții de Apel București privind prelungirea arestării preventive a lui Călin Georgescu, anunțând organizarea unor proteste în perioada următoare.

Președintele AUR a publicat miercuri seară un mesaj pe Facebook, în care a criticat menținerea fostului candidat la Președinție în arest și a cerut încetarea a ceea ce el consideră a fi o represiune.

„Ce v-a făcut Călin Georgescu de îl țineți în arest? Dictaturile niciodată nu au sfârșit bine! În următoarele zile noi vom fi în stradă, până când opriți represiunea”, a scris George Simion pe Facebook.

Curtea de Apel București a decis miercuri seară prelungirea arestării preventive a lui Călin Georgescu cu încă 30 de zile. Hotărârea a fost pronunțată după o ședință de judecată care a durat aproape două ore. Magistrații au admis contestația formulată de procurorii DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București din 26 octombrie.

Prima instanță respinsese solicitarea anchetatorilor de prelungire a arestării preventive și stabilise înlocuirea acesteia cu măsura controlului judiciar. Procurorii au contestat însă hotărârea, iar Curtea de Apel București le-a admis cererea.

Decizia de miercuri este definitivă, astfel că fostul candidat la alegerile prezidențiale va rămâne în arest pentru încă 30 de zile.

Măsura preventivă a fost dispusă în dosarul instrumentat de DIICOT, care vizează o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, Călin Georgescu ar fi avut un rol activ într-un grup infracțional organizat care ar fi obținut bani de la omul de afaceri Răzvan Leu, din județul Buzău.

Procurorii susțin că persoana vătămată ar fi fost convinsă să transfere suma în schimbul promisiunii că va putea accesa o finanțare de mai multe milioane de euro. Cercetările vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul anchetei penale.