Politica

George Simion cheamă oamenii în stradă după decizia în cazul lui Călin Georgescu: Dictaturile niciodată nu au sfârșit bine

George Simion cheamă oamenii în stradă după decizia în cazul lui Călin Georgescu: Dictaturile niciodată nu au sfârșit bineGeorge Simion și Călin Georgescu. Sursă foto: Colaj EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

George Simion a anunțat că vor urma noi proteste după ce Curtea de Apel București a decis prelungirea arestării preventive a lui Călin Georgescu. Liderul AUR a criticat hotărârea definitivă a magistraților și a transmis că susținătorii săi vor ieși în stradă în zilele următoare. Decizia a fost luată în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

George Simion: Dictaturile niciodată nu au sfârșit bine

George Simion a reacționat după hotărârea Curții de Apel București privind prelungirea arestării preventive a lui Călin Georgescu, anunțând organizarea unor proteste în perioada următoare.

Președintele AUR a publicat miercuri seară un mesaj pe Facebook, în care a criticat menținerea fostului candidat la Președinție în arest și a cerut încetarea a ceea ce el consideră a fi o represiune.

„Ce v-a făcut Călin Georgescu de îl țineți în arest? Dictaturile niciodată nu au sfârșit bine! În următoarele zile noi vom fi în stradă, până când opriți represiunea”, a scris George Simion pe Facebook.

Avertisment DNSC despre fraudele online de Black Friday
Avertisment DNSC despre fraudele online de Black Friday
Toate greșelile pe care le faci când fierbi cartofi
Toate greșelile pe care le faci când fierbi cartofi
George Simion

George Simion. Sursă foto: Captură video

Călin Georgescu rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile

Curtea de Apel București a decis miercuri seară prelungirea arestării preventive a lui Călin Georgescu cu încă 30 de zile. Hotărârea a fost pronunțată după o ședință de judecată care a durat aproape două ore. Magistrații au admis contestația formulată de procurorii DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București din 26 octombrie.

Prima instanță respinsese solicitarea anchetatorilor de prelungire a arestării preventive și stabilise înlocuirea acesteia cu măsura controlului judiciar. Procurorii au contestat însă hotărârea, iar Curtea de Apel București le-a admis cererea.

Decizia de miercuri este definitivă, astfel că fostul candidat la alegerile prezidențiale va rămâne în arest pentru încă 30 de zile.

Acuzațiile din dosarul de înșelăciune în care este cercetat Călin Georgescu

Măsura preventivă a fost dispusă în dosarul instrumentat de DIICOT, care vizează o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, Călin Georgescu ar fi avut un rol activ într-un grup infracțional organizat care ar fi obținut bani de la omul de afaceri Răzvan Leu, din județul Buzău.

Procurorii susțin că persoana vătămată ar fi fost convinsă să transfere suma în schimbul promisiunii că va putea accesa o finanțare de mai multe milioane de euro. Cercetările vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul anchetei penale.

Stiri calde

23:12 - Plata gărzilor pentru medicii rezidenți. Planul anunțat de ministrul Rogobete
23:02 - Când se aprind luminițele de Crăciun în București. Capitala va fi împodobită cu 6 milioane de beculețe
22:51 - Andrei Petrache, fost jucător și căpitan al echipei Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului, a murit la 26 de ani.
22:40 - Grecia refuză să se lase invadată. Ziua de 28 octombrie 1940 în memoria luptei contra fascismului
22:30 - Doar patru din 29 de primari PNL au venit la întâlnirea cu Bolojan din Teleorman. Ceilalți aveau treabă
22:21 - Majorarea TVA și efectul de bumerang. Șerban Nicolae invocă experiența din 2010
22:13 - Maia Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate după atacul cibernetic. Hackerii ar fi folosit inteligența artif...
22:04 - George Simion cheamă oamenii în stradă după decizia în cazul lui Călin Georgescu: Dictaturile niciodată nu au sfârșit...

HAI România!

Majorarea TVA și efectul de bumerang. Șerban Nicolae invocă experiența din 2010

Majorarea TVA și efectul de bumerang. Șerban Nicolae invocă experiența din 2010

Întâlnirea Tănăsescu – Bolojan, contestată de Șerban Nicolae: „Explicația cu spațiile nu ține”

Întâlnirea Tănăsescu – Bolojan, contestată de Șerban Nicolae: „Explicația cu spațiile nu ține”

Cât contează protestele pentru Călin Georgescu în fața instanței. Ce spune Șerban Nicolae

Cât contează protestele pentru Călin Georgescu în fața instanței. Ce spune Șerban Nicolae

Proiecte speciale