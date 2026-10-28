Călin Georgescu a fost adus miercuri după-amiază de la Arestul Central la Curtea de Apel București, unde se judecă contestația procurorilor DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București de înlocuire a arestării preventive cu măsura controlului judiciar. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la peste 1,1 milioane de euro.

Tribunalul București a respins luni, 26 octombrie, solicitarea procurorilor de prelungire a arestării preventive și a dispus plasarea lui Georgescu sub control judiciar pentru 60 de zile, de la data rămânerii definitive a hotărârii. DIICOT a contestat decizia, iar Curtea de Apel urmează să se pronunțe definitiv.

Câteva zeci de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat miercuri în fața sediului Curții de Apel București.

Mandatul de arestare preventivă emis pe numele lui Călin Georgescu la 29 septembrie expiră miercuri, la miezul nopții. Dacă instanța nu se pronunță până atunci, fostul candidat va trebui eliberat din Arestul Central.

În cazul în care hotărârea Tribunalului București rămâne definitivă, Călin Georgescu și Ionel Rusen vor fi puși în libertate, dacă nu sunt reținuți sau arestați preventiv în altă cauză. Ambii sunt inculpați în dosarul de înșelăciune.

În acest dosar, Călin Georgescu, Ionel Rusen și un cetățean italian sunt acuzați că ar fi constituit un grup infracțional organizat și ar fi indus în eroare un om de afaceri român, promițându-i că poate obține o finanțare bancară de 6 milioane de euro. Pentru acordarea creditului, acestuia i s-ar fi solicitat să depună o garanție de peste un milion de euro.

Potrivit anchetatorilor, grupul ar fi fost constituit în septembrie 2021 și ar fi acționat coordonat, sub autoritatea unui lider, cetățean român în vârstă de 64 de ani. Activitatea s-ar fi desfășurat în principal în România, dar și în Marea Britanie, cu scopul obținerii unor foloase patrimoniale injuste.

Procurorii susțin că, începând din septembrie 2021, membrii grupului au organizat întâlniri în București și în județul Argeș, iar ulterior în Marea Britanie, în cadrul cărora l-ar fi convins pe omul de afaceri că poate obține finanțarea printr-un contract de creditare cu o instituție bancară.

În aceste condiții, persoana vătămată ar fi transferat peste un milion de euro cu titlu de garanție. Ulterior, sub pretextul că valoarea creditului ar putea fi majorată la 15 milioane de euro, dacă este depusă o garanție suplimentară, aceasta ar fi fost determinată să transfere încă 100.000 de euro.

Prejudiciul total reclamat în dosar depășește 1,1 milioane de euro.

La 7 octombrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au anunțat că au instituit sechestru asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu. Anterior, anchetatorii puseseră sechestru și pe vila acestuia din Mogoșoaia.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale mai este vizat de alte patru dosare penale, două mai recente și două mai vechi, în ultimele două fiind deja trimis în judecată.

Cel mai recent dosar a fost deschis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea. Călin Georgescu este acuzat în această cauză că ar fi făcut în public salutul legionar la ieșirea dintr-o secție de poliție.

Joi, polițiștii din Ilfov s-au deplasat la Arestul Central din București pentru a-l audia. Georgescu a invocat dreptul la tăcere și a refuzat să dea declarații.

Marți, procurorii DIICOT au efectuat percheziții la două adrese din București într-un dosar care vizează operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

În această cauză, anchetatorii suspectează că Georgescu i-ar fi cerut unui bărbat să îi scaneze vila din Mogoșoaia, pentru a identifica mijloacele tehnice de înregistrare audio-video folosite de anchetatori. Scopul ar fi fost, potrivit acuzațiilor, și alterarea datelor informatice, precum și perturbarea funcționării sistemelor informatice utilizate pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică.

Vila fusese vizată de percheziții și la 21 septembrie.

Într-unul dintre dosarele mai vechi, Călin Georgescu a fost trimis în judecată alături de fostul mercenar Horațiu Potra și de alți 20 de inculpați, într-o cauză care vizează acuzații privind destabilizarea României.

Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și de comunicare de informații false, în formă continuată. Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive.

La termenul din 28 septembrie, instanța a amânat cauza pentru 12 octombrie.

Într-un alt dosar, fostul candidat la prezidențiale a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară și promovarea în public a unor persoane vinovate de genocid și crime de război.

La 3 aprilie, Călin Georgescu a scăpat de măsura controlului judiciar, după mai bine de un an de la instituirea acesteia. Tribunalul București i-a admis contestația și a desființat în parte hotărârea Judecătoriei Sectorului 1, care decisese menținerea măsurii preventive.