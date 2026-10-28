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Avocatul lui Călin Georgescu, după decizia Curții de Apel: „Previzibilitatea și normalitatea sunt cuvinte desuete”

  • Adina Anghelescu, Maria Dima
  • 28 octombrie 2026, 21:33
Avocatul lui Călin Georgescu, după decizia Curții de Apel: „Previzibilitatea și normalitatea sunt cuvinte desuete”Călin Georgescu. Sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Curtea de Apel București a decis miercuri menținerea arestării preventive a lui Călin Georgescu, după ce a admis contestația procurorilor DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului București de înlocuire a măsurii cu control judiciar. Avocatul Mircea Sinescu a declarat în exclusivitate pentru EVZ că soluția instanței a fost neașteptată din perspectiva motivelor invocate pentru prelungirea arestării preventive.

„Din perspectiva motivelor pentru care s-a solicitat prelungirea arestării preventive, categoric nu ne puteam aștepta la această soluție, dar, din păcate, observăm pentru a nu știu câta oară că, în anumite dosare, previzibilitatea și normalitatea sunt cuvinte desuete”, a declarat avocatul Mircea Sinescu, în exclusivitate pentru EVZ, după aflarea deciziei Curții de Apel București.

Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT

Magistrații Curții de Apel București au admis, miercuri, contestația formulată de procurorii DIICOT împotriva încheierii Tribunalului București, care respinsese luni solicitarea de prelungire a mandatului de arestare preventivă pentru Călin Georgescu.

Instanța a respins, totodată, ca nefondată, contestația formulată de inculpat împotriva încheierii judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București.

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Prin decizia de miercuri, judecătorii au desființat încheierea contestată de procurori. Hotărârea Curții de Apel București este definitivă.

Dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune

Luni, 26 octombrie, Tribunalul București respinsese cererea procurorilor de prelungire a arestării preventive a lui Călin Georgescu și dispusese înlocuirea acestei măsuri cu control judiciar pentru 60 de zile. Decizia a fost contestată de DIICOT.

Dosarul vizează acuzații de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro. Călin Georgescu, Ioan Rusen și un cetățean italian sunt acuzați că ar fi constituit un grup infracțional organizat și ar fi indus în eroare un om de afaceri român, promițându-i că ar putea obține o finanțare de 6 milioane de euro printr-un contract de creditare cu o instituție bancară, cu condiția depunerii unei garanții de peste un milion de euro.

Calin Georgescu

Calin Georgescu / sursa foto: captură video X Marian Morosanu

Potrivit anchetatorilor, grupul ar fi fost constituit în septembrie 2021 și ar fi acționat coordonat, în special în România, dar și în Marea Britanie, în scopul obținerii unor foloase patrimoniale injuste.

În cadrul unor întâlniri organizate în București, în județul Argeș și ulterior în Marea Britanie, membrii grupului ar fi determinat persoana vătămată să transfere peste un milion de euro pentru obținerea finanțării. Ulterior, sub pretextul majorării creditului la 15 milioane de euro, ar fi solicitat și obținut încă 100.000 de euro.

Prejudiciul total reclamat în dosar depășește 1,1 milioane de euro.

Sechestru pe conturile bancare și pe vila din Mogoșoaia

Pe 7 octombrie, DIICOT a anunțat instituirea sechestrului asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu. Anterior, anchetatorii dispuseseră sechestru și asupra vilei acestuia din Mogoșoaia.

Alte dosare penale în care este vizat Călin Georgescu

Călin Georgescu mai este vizat de alte dosare penale, în două dintre acestea fiind deja trimis în judecată.

Cel mai recent dosar menționat în informațiile prezentate de autorități a fost deschis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, în urma acuzației că ar fi făcut în public salutul legionar la ieșirea dintr-o secție de poliție. La audierea de la Arestul Central, Georgescu a invocat dreptul la tăcere și a refuzat să dea declarații.

Într-un alt dosar, procurorii DIICOT au făcut percheziții la două adrese din București într-o anchetă privind operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. Georgescu ar fi cerut unui bărbat să scaneze vila din Mogoșoaia pentru identificarea mijloacelor tehnice de înregistrare audio-video folosite de anchetatori, precum și pentru alterarea datelor informatice și perturbarea funcționării sistemelor utilizate pentru supravegherea tehnică.

Într-un dosar mai vechi, Călin Georgescu a fost trimis în judecată alături de fostul mercenar Horațiu Potra și de alți 20 de inculpați, fiind acuzat de complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și de comunicare de informații false, în formă continuată.

Într-un alt dosar, fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară și promovarea publică a unor persoane vinovate de genocid și crime de război.

Pe 3 aprilie, Tribunalul București îi admisese contestația într-un dosar separat și dispusese încetarea măsurii controlului judiciar, instituită cu mai bine de un an înainte.

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