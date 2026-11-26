Tramvaiul lui Moș Crăciun va reveni pe străzile municipiului Arad începând cu 6 decembrie 2026. Compania de Transport Public (CTP) Arad a anunțat că rezervările pentru cursele destinate grupurilor organizate pot fi făcute de joi, 26 noiembrie, iar garnitura decorată pentru sărbătorile de iarnă va circula până în Ajunul Crăciunului.

Arădenii vor putea călători gratuit cu tramvaiul special amenajat pentru sărbătorile de iarnă, atât pentru agrement, cât și pentru deplasările obișnuite prin oraș. Inițiativa continuă o tradiție începută în urmă cu aproape trei decenii, care a devenit una dintre principalele atracții ale sezonului pentru copii.

Compania de Transport Public Arad a publicat pe site-ul propriu programul curselor speciale, precum și intervalele orare în care accesul călătorilor va fi liber. De luni până vineri, între orele 10:00 și 13:00, tramvaiul va efectua curse pe bază de programare, destinate în general grupurilor de copii de la școli și grădinițe.

Călătorii care doresc să folosească tramvaiul fără rezervare vor avea la dispoziție următorul program:

Luni – vineri: între orele 14:00 și 20:00;

Sâmbătă – duminică: între orele 10:15 și 18:15.

Orarul detaliat, care cuprinde orele de trecere prin fiecare stație, este disponibil pe pagina oficială a CTP Arad. Tot prin intermediul site-ului companiei pot fi efectuate rezervările pentru grupurile organizate.

Garnitura va fi împodobită cu instalații luminoase și decorațiuni specifice sărbătorilor de iarnă. Vatmanul va purta costumul lui Moș Crăciun și îi va întâmpina pe cei mici cu urări de sărbători.

Potrivit informării transmise de compania de transport, tramvaiul special va rămâne în circulație până pe 24 decembrie.

Prima ediție a Tramvaiului lui Moș Crăciun din Arad a avut loc în anul 1997. De atunci, plimbările cu vagoanele decorate festiv au devenit una dintre cele mai așteptate activități din perioada sărbătorilor de iarnă, în special în rândul copiilor.