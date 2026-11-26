Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a reacționat după ce copreședinta partidului german AfD, Alice Weidel, a susținut din nou că românii și bulgarii din Germania trăiesc „regeşte” din ajutoarele sociale. Într-un mesaj publicat pe Facebook, liberalul a invocat contribuțiile celor peste 531.000 de români care muncesc legal în Germania și a anunțat demersurile făcute la Comisia Europeană pentru apărarea drepturilor acestora.

Virgil Popescu i-a amintit liderei AfD că românii beneficiază de aceleași drepturi pe piața muncii din Germania ca oricare alt cetățean al Uniunii Europene, după eliminarea restricțiilor în 2014.

"Doamna Weidel, e a doua oară în câteva săptămâni când vă legaţi de români. Haideţi să repetăm: Românii din Germania nu sunt imigranţi. Sunt cetăţeni europeni, din 1 ianuarie 2007. Iar din 2014, după şapte ani de restricţii impuse chiar de Germania, au exact acelaşi drept de a munci acolo ca orice cetăţean al Uniunii. Nu l-au cerut cu mâna întinsă. Îl au prin tratat, la fel ca dumneavoastră", a afirmat europarlamentarul PNL.

În răspunsul adresat lui Alice Weidel, Virgil Popescu a invocat statisticile autorităților germane, potrivit cărora 531.150 de cetățeni români sunt angajați legal în această țară.

Europarlamentarul a spus că aceștia lucrează în "spitale, pe şantiere, în fabrici, în depozite" și achită contribuțiile obligatorii la sistemele de pensii, sănătate și șomaj din Germania.

"Din impozitele lor se plătesc şi salariile deputaţilor din Bundestag. Inclusiv al dumneavoastră. Ştiu, dumneavoastră sunteţi cu lozincile, nu cu datele. Aşa funcţionează extremiştii, oriunde s-ar afla: lozinci în loc de date, generalizări în loc de fapte. Îi cunoaştem bine, avem şi noi extremiştii noştri", a afirmat Popescu.

Virgil Popescu a declarat că, împreună cu ceilalți membri ai delegației PNL din Parlamentul European, a transmis o solicitare scrisă Comisiei Europene privind protejarea drepturilor cetățenilor români care locuiesc și muncesc în Germania.

În același mesaj, europarlamentarul a făcut referire la reședința din Elveția a liderei AfD, susținând că aceasta beneficiază de prevederile unui acord privind libera circulație.

„Am cerut o poziţie publică faţă de aceste atacuri, verificarea respectării regulilor europene în Germania şi protejarea liberei circulaţii. Pentru că aşa îi aperi pe români: prin demersuri concrete, nu prin lozinci mincinoase. Acum, să vă aplicăm propria logică. Familia dumneavoastră locuieşte din 2019 în Einsiedeln, în Elveţia. Aveţi reşedinţă acolo datorită acordului de liberă circulaţie dintre Uniunea Europeană şi Elveţia, adică exact libertatea pe care vreţi s-o luaţi românilor. După definiţia dumneavoastră, sunteţi şi dumneavoastră imigrantă. Vă dorim să trăiţi în continuare regeşte în Elveţia. Doar nu uitaţi cine vă plăteşte salariul", a mai spus europarlamentarul PNL.

Afirmațiile privind familiile de români și bulgari care ar trăi "regeşte" din prestațiile sociale acordate de autoritățile germane reprezintă al doilea atac lansat de copreședinta AfD la adresa cetățenilor români în decurs de câteva săptămâni. Pe 28 octombrie, Alice Weidel a publicat pe platforma X un mesaj în care i-a acuzat pe români că profită de sistemul german de protecție socială.

„Alocaţii pentru copii, ajutor social de bază, asistenţă medicală: tot mai mulţi migranţi din România ne jefuiesc sistemul social german", a scris atunci Weidel.

Mesajul a apărut după publicarea unui documentar realizat de televiziunea publică regională germană MDR, care a abordat migrația cetățenilor români și bulgari în Germania și accesul acestora la beneficiile sociale. Materialul a inclus și intervenții ale unor reprezentanți ai administrațiilor locale din România, care au vorbit despre beneficiile economice ale sumelor trimise în țară de românii plecați la muncă în Germania.

Documentarul a fost publicat online pe 26 octombrie, iar difuzarea la televiziune a avut loc pe 4 noiembrie.