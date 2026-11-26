Piața distribuției de carburanți din România este competitivă, iar antreprenorii independenți care operează stații de distribuție se confruntă cu provocări tot mai complexe: investiții în modernizare, costuri operaționale, acces la produse de calitate și nevoia de a atrage și fideliza clienții.

În acest context, franciza RO Concept OSCAR propune un model de parteneriat prin care proprietarii de benzinării independente pot beneficia de experiența, infrastructura și know-how-ul OSCAR Downstream, unul dintre cei mai importanți distribuitori independenți de carburanți din România.

Lansat în 2017, conceptul RO a depășit pragul de 90 de stații la nivel național și continuă să se dezvolte printr-o rețea de parteneri antreprenori. Modelul se adresează atât proprietarilor de stații existente, care își doresc să își dezvolte afacerea, cât și investitorilor interesați de acest segment de retail.

Cu peste 25 de ani de experiență în piața carburanților și un portofoliu de peste 5.000 de clienți B2B, OSCAR Downstream a construit în timp o infrastructură integrată de aprovizionare, depozitare, transport și distribuție. Această experiență reprezintă unul dintre principalele atuuri pe care compania le transferă în rețeaua RO.

„Dezvoltarea unei benzinării independente presupune mai mult decât asocierea cu un brand cunoscut. Prin RO Concept OSCAR, construim parteneriate în care experiența antreprenorului local este completată de infrastructura, expertiza și resursele comerciale ale OSCAR Downstream. Ne dorim ca fiecare partener să își consolideze afacerea, păstrându-și identitatea antreprenorială și beneficiind de avantajele unei rețele naționale”, declară Ciprian Kerekes, Director Franciză RO, OSCAR Downstream.

Parteneriatul presupune mai mult decât utilizarea identității vizuale RO. Francizații beneficiază de suport în zona comercială, tehnică și administrativă, de proceduri și standarde de operare, instruirea angajaților, instrumente de gestiune și sprijin în activitățile de marketing și promovare.

Modelul RO Concept OSCAR pornește de la o premisă simplă: antreprenorul își cunoaște piața locală și clienții, iar OSCAR contribuie cu experiența, infrastructura și instrumentele necesare dezvoltării stației.

Printre avantajele oferite partenerilor se numără:

accesul la un brand cu prezență națională și vizibilitate în piața de retail;

aprovizionarea cu carburanți standard aditivati - ACTIS si premium aditivati - FORTIS din portofoliul OSCAR;

suport pentru modernizarea și alinierea stației la standardele conceptului RO;

consultanță comercială, tehnică și administrativă;

proceduri și instrumente de operare și gestiune;

training pentru angajați și suport pe parcursul parteneriatului;

acces la campanii de marketing și promovare derulate prin canalele OSCAR;

integrarea în ecosistemul comercial OSCAR, inclusiv prin produsele și serviciile dedicate clienților.

integrarea în sistemul de acceptare a cardurilor de flotă OSCAR, oferind acces la portofoliul de clienți B2B și oportunități de creștere a volumelor comercializate.

Prin acest model, partenerii pot beneficia de resursele unei companii cu experiență în domeniu, păstrând în același timp rolul activ în administrarea și dezvoltarea propriei afaceri.

Unul dintre elementele importante ale modelului de franciză RO îl reprezintă mecanismul de susținere a investițiilor în modernizarea stațiilor.

În condițiile prevăzute de parteneriat, investiția necesară pentru aducerea stației la standardele conceptului este susținută de OSCAR Downstream. Recuperarea acesteia se realizează pe durata contractuală, conform condițiilor agreate între părți, fără costuri de creditare pentru partener.

Acest mecanism le oferă antreprenorilor posibilitatea de a-și moderniza stațiile și de a beneficia de avantajele integrării într-o rețea națională, fără să suporte integral de la început efortul financiar al modernizării.

Integrarea în rețeaua RO Concept OSCAR oferă antreprenorilor acces la resurse și instrumente care pot contribui la creșterea competitivității stației și la dezvoltarea relației cu clienții.

Vizibilitatea unui brand cu prezență națională, accesul la portofoliul de carburanți OSCAR, modernizarea stației, produsele și serviciile dedicate clienților, precum și campaniile de marketing și fidelizare sunt elemente care susțin poziționarea comercială a fiecărei locații.

În plus, partenerii beneficiază de experiența și know-how-ul unei companii care activează de peste 25 de ani în piața distribuției de carburanți, precum și de suportul necesar pentru implementarea standardelor și dezvoltarea activității.

Strategia de dezvoltare a rețelei RO Concept OSCAR vizează inclusiv orașele mici și medii si pe locatii cu potential comercial considerabil, unde antreprenorii locali pot valorifica mai bine oportunitățile pieței și relația directă cu comunitatea.

Pentru proprietarii de benzinării independente, afilierea la o rețea națională poate reprezenta un avantaj important într-o piață în care investițiile în modernizare, vizibilitatea și experiența oferită clienților contează tot mai mult.

Dezvoltarea rețelei are la bază parteneriate pe termen lung, construite în jurul unor obiective comerciale comune și al unei relații echilibrate între francizor și francizat.

Pentru OSCAR Downstream, extinderea RO Concept OSCAR înseamnă mai mult decât creșterea numărului de stații. Înseamnă dezvoltarea unei rețele de antreprenori care beneficiază de experiența și infrastructura unui brand românesc și care contribuie, la rândul lor, la consolidarea prezenței acestuia pe piața de retail a carburanților.