Republica Moldova. Prețurile din Republica Moldova vor crește în 2027 mai repede decât estima anterior Banca Națională. Instituția a revizuit în creștere prognoza inflației, pe fondul scumpirilor anticipate la gazele naturale, serviciile comunale și combustibili. Presiunile asupra prețurilor ar urma să se mențină în prima jumătate a anului viitor, iar inflația ar putea reveni în intervalul țintit de banca centrală abia în trimestrul al treilea din 2027.

Potrivit celui mai recent raport asupra inflației, publicat de Banca Națională a Moldovei (BNM) pe 12 noiembrie, prețurile reglementate vor continua să împingă inflația în sus cel puțin până în prima jumătate a anului viitor. Banca centrală estimează majorări de tarife în sectorul energetic, la serviciile de întreținere și în unele categorii de transport. Prognoza pentru aceste prețuri a fost revizuită în creștere pe întreaga perioadă analizată, în comparație cu estimările din raportul precedent.

Principala cauză o reprezintă scumpirile mai mari anticipate la gazele naturale și la serviciile comunal-locative asociate. Aceste majorări se vor reflecta în costurile suportate de populație și de companii. Efectele ar putea fi însă reduse parțial prin măsurile temporare de sprijin acordate consumatorilor.

O evoluție similară este anticipată și pe piața combustibililor. BNM a majorat prognoza privind creșterea prețurilor la această categorie până în prima jumătate a anului 2027.

Revizuirea are la bază estimările privind creșterea cotațiilor internaționale ale petrolului. Totuși, impactul scumpirilor ar putea fi atenuat într-o anumită măsură de aprecierea leului moldovenesc.

În a doua parte a perioadei analizate, ritmul anual de creștere a prețurilor la combustibili ar urma să încetinească semnificativ. Banca centrală se așteaptă ca presiunile inflaționiste să se reducă treptat.

În cazul produselor alimentare, BNM a revizuit în scădere estimările privind ritmul anual de creștere a prețurilor până în trimestrul al treilea din 2027. Instituția explică această schimbare prin diminuarea cererii interne și aprecierea monedei naționale. Cu alte cuvinte, consumul mai temperat și un leu mai puternic ar putea limita într-o anumită măsură scumpirile.

Aceste efecte pozitive ar putea fi însă contrabalansate de evoluția prețurilor alimentelor pe piețele internaționale. În prima parte a perioadei de prognoză, costul produselor alimentare va depinde în continuare de evoluțiile externe, de cererea de pe piața internă și de situația din agricultură.

Și prognoza inflației de bază a fost revizuită în scădere pentru întreaga perioadă comparabilă cu cea din raportul anterior. Acest indicator exclude anumite categorii de prețuri cu evoluții volatile și reflectă mai bine presiunile inflaționiste persistente din economie. BNM pune această ajustare pe seama unei cereri interne mai slabe și a anticipării aprecierii leului moldovenesc.

Noile estimări ale Băncii Naționale vin după o accelerare a inflației în ultimele luni. În iulie 2026, rata anuală coborâse temporar la 6,34%. În august a urcat la 6,96%, iar în septembrie a ajuns la 8,60%. În ansamblu, în trimestrul al treilea din 2026, rata medie anuală a inflației a fost de 7,30%. Indicatorul a fost cu 0,62 de puncte procentuale mai mare decât în trimestrul precedent.

Banca Națională explică această evoluție prin mai mulți factori. Printre aceștia se numără efectele crizei din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la carburanți și serviciile de transport, dar și ajustarea tarifului la gazele naturale.

În perioada următoare, costurile mai mari ale resurselor energetice și modificarea tarifelor reglementate vor continua să pună presiune asupra prețurilor. Scumpirile ar putea avea și efecte indirecte, prin creșterea costurilor de producție, transport și furnizare a serviciilor.

Pentru a tempera aceste presiuni, Banca Națională a înăsprit politica monetară. La ședința din 5 noiembrie, instituția a decis majorarea ratei de bază la 11% anual. Prin această măsură, banca centrală urmărește să limiteze creșterea prețurilor și să mențină sub control așteptările populației și ale mediului de afaceri privind inflația.

BNM avertizează însă că prognoza rămâne însoțită de un grad ridicat de incertitudine. Evoluția viitoare a tarifelor și situația tensionată din regiune pot modifica estimările privind inflația. În prezent, rata anuală a inflației se situează la 10,8%, iar experții avertizează că aceasta ar putea depăși 12% până la sfârșitul anului. Anterior, Banca Națională estima că inflația nu va trece de 10% la finalul lui 2026.

Potrivit obiectivului stabilit de BNM, inflația trebuie să se mențină la 5%, cu o marjă de variație de plus sau minus 1,5 puncte procentuale. Conform noilor prognoze, indicatorul ar urma să reintre în acest interval abia în trimestrul al treilea din 2027.