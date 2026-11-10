Republica Moldova. Facturile la căldură și gaz, plinul la mașină și cumpărăturile de zi cu zi îi costă tot mai mult pe moldoveni. Într-un singur an, motorina s-a scumpit cu 82%, gazele naturale cu 56%, iar energia termică cu aproape 34%. Nici coșul alimentar nu a scăpat de scumpiri. În octombrie, prețurile au crescut din nou, iar inflația anuală a ajuns la 10,8%.

Potrivit Biroului Național de Statistică, în octombrie 2026, prețurile de consum au crescut, în medie, cu 2,7% față de luna septembrie. Cele mai mari majorări au fost înregistrate la servicii, unde creșterea a ajuns la 5,8%. Produsele alimentare s-au scumpit, în medie, cu 2,3%, iar bunurile nealimentare cu 0,7%.

Scumpirile la servicii au fost determinate în special de majorarea tarifelor la energia termică și gazele naturale. Căldura s-a scumpit cu 61,2%, iar gazele naturale cu 28,8%. Cele două majorări au contribuit cu aproximativ 1,3 puncte procentuale la creșterea generală a prețurilor din octombrie. Au crescut și prețurile serviciilor de alimentație publică, cu 0,6%, precum și cele ale transportului de pasageri, cu 0,5%.

Pentru cei care merg la cumpărături, cele mai vizibile majorări au fost la legume și ouă. În octombrie, legumele s-au scumpit cu 14,5%, iar ouăle cu 5,8%, comparativ cu luna precedentă.

Uleiul vegetal a înregistrat o creștere de 2,1%, fructele s-au scumpit cu 1,3%, iar laptele și produsele lactate cu 0,9%. Pâinea din făină de grâu a costat cu 0,8% mai mult.

Și unele produse nealimentare au devenit mai scumpe. Prețurile combustibililor și carburanților au crescut, în medie, cu 1,1%. Brichetele și peleții s-au scumpit cu 9,2%, gazele lichefiate cu 5,2%, motorina cu 2%, iar benzina cu 0,7%.

Îmbrăcămintea a înregistrat o creștere de 1%, iar încălțămintea de 0,7%. Comparativ cu luna decembrie 2025, prețurile de consum au crescut cu 9,4% în primele zece luni ale anului 2026.

Cea mai mare majorare a fost înregistrată la servicii, unde prețurile au crescut cu 13,6%. Bunurile nealimentare s-au scumpit cu 9,1%, iar produsele alimentare cu 6,5%. Raportată la aceeași lună a anului trecut, inflația a ajuns la 10,8%. Asta înseamnă că, în medie, produsele și serviciile au fost cu 10,8% mai scumpe în octombrie 2026 decât în octombrie 2025.

Carburanții au înregistrat unele dintre cele mai mari creșteri de preț din ultimul an. În octombrie 2026, combustibilii și carburanții au fost, în medie, cu 37,4% mai scumpi decât în aceeași lună din 2025.

Motorina a înregistrat cea mai mare majorare, de 82%. Benzina s-a scumpit cu 46,8%, gazele lichefiate cu 31,3%, cărbunele cu 29,6%, iar brichetele și peleții cu 24,4%.

Au crescut și prețurile la încălțăminte, cu 5,2%, îmbrăcăminte, cu 4,9%, medicamente, cu 4,4%, și materiale de construcție, cu 3,8%.

Scumpirile din sectorul energetic se regăsesc și în facturile populației. Gazele naturale au fost cu 56,2% mai scumpe în octombrie 2026 față de aceeași lună din 2025. Energia termică a înregistrat o creștere de 33,7%. Transportul de pasageri s-a scumpit cu 31,6%, iar energia electrică cu 23,7%. Serviciile de alimentare cu apă și canalizare au înregistrat o majorare de 10,4%. Și mesele în oraș au devenit mai costisitoare.

Serviciile de alimentație publică s-au scumpit cu 4,7% într-un an. La alimente, cele mai mari majorări au fost înregistrate la legume, cu 15,8%, și fructe, cu 9,2%. Pâinea din făină de grâu și uleiul vegetal s-au scumpit cu câte 6,1%, iar laptele și produsele lactate cu 5,8%. Ouăle au înregistrat o creștere de 3,3%, iar carnea și produsele din carne, de 1,8%. Zahărul este printre puținele produse alimentare care s-au ieftinit. Prețul acestuia a scăzut cu 0,8% față de octombrie 2025.