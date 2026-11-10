Buzunarele moldovenilor, tot mai apăsate de scumpiri. Motorina, gazele și căldura, în fruntea creșterilor
- Sanda Frunze
- 10 noiembrie 2026, 14:58
Republica Moldova. Facturile la căldură și gaz, plinul la mașină și cumpărăturile de zi cu zi îi costă tot mai mult pe moldoveni. Într-un singur an, motorina s-a scumpit cu 82%, gazele naturale cu 56%, iar energia termică cu aproape 34%. Nici coșul alimentar nu a scăpat de scumpiri. În octombrie, prețurile au crescut din nou, iar inflația anuală a ajuns la 10,8%.
Potrivit Biroului Național de Statistică, în octombrie 2026, prețurile de consum au crescut, în medie, cu 2,7% față de luna septembrie. Cele mai mari majorări au fost înregistrate la servicii, unde creșterea a ajuns la 5,8%. Produsele alimentare s-au scumpit, în medie, cu 2,3%, iar bunurile nealimentare cu 0,7%.
Scumpirile la servicii au fost determinate în special de majorarea tarifelor la energia termică și gazele naturale. Căldura s-a scumpit cu 61,2%, iar gazele naturale cu 28,8%. Cele două majorări au contribuit cu aproximativ 1,3 puncte procentuale la creșterea generală a prețurilor din octombrie. Au crescut și prețurile serviciilor de alimentație publică, cu 0,6%, precum și cele ale transportului de pasageri, cu 0,5%.
Legumele și ouăle, printre alimentele care s-au scumpit cel mai mult
Pentru cei care merg la cumpărături, cele mai vizibile majorări au fost la legume și ouă. În octombrie, legumele s-au scumpit cu 14,5%, iar ouăle cu 5,8%, comparativ cu luna precedentă.
Uleiul vegetal a înregistrat o creștere de 2,1%, fructele s-au scumpit cu 1,3%, iar laptele și produsele lactate cu 0,9%. Pâinea din făină de grâu a costat cu 0,8% mai mult.
Și unele produse nealimentare au devenit mai scumpe. Prețurile combustibililor și carburanților au crescut, în medie, cu 1,1%. Brichetele și peleții s-au scumpit cu 9,2%, gazele lichefiate cu 5,2%, motorina cu 2%, iar benzina cu 0,7%.
Îmbrăcămintea a înregistrat o creștere de 1%, iar încălțămintea de 0,7%. Comparativ cu luna decembrie 2025, prețurile de consum au crescut cu 9,4% în primele zece luni ale anului 2026.
Cea mai mare majorare a fost înregistrată la servicii, unde prețurile au crescut cu 13,6%. Bunurile nealimentare s-au scumpit cu 9,1%, iar produsele alimentare cu 6,5%. Raportată la aceeași lună a anului trecut, inflația a ajuns la 10,8%. Asta înseamnă că, în medie, produsele și serviciile au fost cu 10,8% mai scumpe în octombrie 2026 decât în octombrie 2025.
Motorina s-a scumpit cu 82% într-un an
Carburanții au înregistrat unele dintre cele mai mari creșteri de preț din ultimul an. În octombrie 2026, combustibilii și carburanții au fost, în medie, cu 37,4% mai scumpi decât în aceeași lună din 2025.
Motorina a înregistrat cea mai mare majorare, de 82%. Benzina s-a scumpit cu 46,8%, gazele lichefiate cu 31,3%, cărbunele cu 29,6%, iar brichetele și peleții cu 24,4%.
Au crescut și prețurile la încălțăminte, cu 5,2%, îmbrăcăminte, cu 4,9%, medicamente, cu 4,4%, și materiale de construcție, cu 3,8%.
Gazele și energia termică, mult mai scumpe față de anul trecut
Scumpirile din sectorul energetic se regăsesc și în facturile populației. Gazele naturale au fost cu 56,2% mai scumpe în octombrie 2026 față de aceeași lună din 2025. Energia termică a înregistrat o creștere de 33,7%. Transportul de pasageri s-a scumpit cu 31,6%, iar energia electrică cu 23,7%. Serviciile de alimentare cu apă și canalizare au înregistrat o majorare de 10,4%. Și mesele în oraș au devenit mai costisitoare.
Serviciile de alimentație publică s-au scumpit cu 4,7% într-un an. La alimente, cele mai mari majorări au fost înregistrate la legume, cu 15,8%, și fructe, cu 9,2%. Pâinea din făină de grâu și uleiul vegetal s-au scumpit cu câte 6,1%, iar laptele și produsele lactate cu 5,8%. Ouăle au înregistrat o creștere de 3,3%, iar carnea și produsele din carne, de 1,8%. Zahărul este printre puținele produse alimentare care s-au ieftinit. Prețul acestuia a scăzut cu 0,8% față de octombrie 2025.