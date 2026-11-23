Prețurile la benzină și motorină au avut evoluții diferite în stațiile de alimentare din București, luni, 23 noiembrie 2026. Benzina s-a scumpit la Rompetrol, în timp ce la celelalte mari rețele tarifele au rămas în mare parte neschimbate. În cazul motorinei, Socar a redus prețul într-una dintre stații, în timp ce Rompetrol și OMV au operat majorări. Cele mai mici prețuri din țară sunt de 8,99 lei pentru un litru de benzină și 10,39 lei pentru un litru de motorină.

Datele centralizate de Peco Online arată că, în București, benzina standard se vinde cu prețuri cuprinse între 9,05 și 9,12 lei pe litru, iar motorina standard pornește de la 10,51 lei pe litru.

Cea mai ieftină benzină standard din Capitală se găsește la Lukoil, unde un litru costă 9,05 lei. Prețul este același ca sâmbătă, 21 noiembrie.

La Petrom, benzina se vinde cu 9,06 lei pe litru, fără modificări față de nivelul din 21 noiembrie.

Același tarif este afișat de Socar la stația de pe strada Vasile Lascăr nr. 141A. În celelalte benzinării ale companiei, litrul costă 9,09 lei, preț menținut de sâmbătă.

La Rompetrol, benzina standard s-a scumpit cu 6 bani și a ajuns la 9,12 lei pe litru, față de 9,06 lei cât costa în 21 noiembrie.

Același preț, de 9,12 lei pe litru, este afișat și la OMV și MOL, unde tarifele nu s-au modificat în intervalul analizat.

În comparația dintre marile orașe, Cluj-Napoca se menține pe primul loc în privința celui mai mic preț al benzinei standard, potrivit datelor disponibile.

În Timișoara, un litru de benzină costă 9,04 lei, același tarif ca pe 21 noiembrie. În București, Iași și Constanța, prețul minim este de 9,05 lei pe litru, fără modificări față de sâmbătă.

În Capitală, cel mai mic preț pentru motorina standard este de 10,51 lei pe litru, la stațiile Petrom. Tariful a rămas la același nivel ca sâmbătă.

La Socar, litrul de motorină costă 10,51 lei la stația de pe strada Vasile Lascăr nr. 141A, cu un ban mai puțin față de prețul anterior de 10,52 lei. În celelalte stații ale companiei, motorina se vinde cu 10,54 lei pe litru, fără modificări față de 21 noiembrie.

Lukoil afișează un preț de 10,52 lei pe litru, menținut de sâmbătă.

La Rompetrol, motorina standard s-a scumpit cu 6 bani și a ajuns la 10,57 lei pe litru, de la 10,51 lei.

Același tarif, de 10,57 lei pe litru, este practicat și de stațiile OMV, unde prețul a rămas neschimbat din 21 noiembrie. Există însă o excepție la o benzinărie de pe Calea Rahovei, unde motorina costă 10,62 lei pe litru, după o majorare de 5 bani.

Și la MOL, motorina standard se vinde cu 10,57 lei pe litru, fără modificări față de prețul anterior.

În Timișoara, cel mai mic preț al motorinei standard este de 10,48 lei pe litru, nivel menținut de sâmbătă.

În Cluj-Napoca, litrul costă cel puțin 10,49 lei, același preț ca în 21 noiembrie.

În București, Iași și Constanța, cele mai mici tarife pornesc de la 10,51 lei pe litru, fără modificări față de sâmbătă.

La nivel național, cel mai mic preț pentru benzina standard este de 8,99 lei pe litru. Tariful este neschimbat față de sâmbătă și poate fi găsit la stația BLK Oil din Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 128, județul Galați.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară este de 10,39 lei pe litru. Acesta este afișat de stația PRV Petrolium din Iernut, strada Tudor Vladimirescu nr. 2, E60, județul Mureș. Și acest tarif a rămas la nivelul din 21 noiembrie.

Pe piețele angro, prețul motorinei este în scădere, însă această evoluție nu se reflectă imediat în tarifele afișate la stațiile de alimentare.

Decizia Grupului celor Șapte economii majore (G7) de a elibera rezerve strategice de petrol a contribuit la reducerea cu până la 4% a prețurilor pe piețele europene, potrivit informațiilor din materialul citat.

Pe termen mai lung, benzina, motorina și gazele ar putea deveni mai scumpe începând din 2028, în contextul introducerii sistemului european ETS2, care vizează emisiile generate de combustibilii utilizați în transportul rutier și în clădiri. România a cerut amânarea aplicării acestui mecanism.