Alice Weidel, lidera partidului german de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), a lansat noi critici la adresa românilor și bulgarilor care beneficiază de ajutoare sociale în Germania. Într-un discurs susținut în Bundestag, aceasta a afirmat că familii întregi din cele două țări trăiesc „regește” din banii acordați de statul german. Totodată, politiciana a prezentat mai multe propuneri pentru înăsprirea politicii de migrație, inclusiv controale mai stricte la frontiere și condiții mai dure pentru obținerea cetățeniei.

De la tribuna Parlamentului german, lidera AfD a criticat sistemul de protecție socială din Germania, despre care susține că favorizează migrația și generează cheltuieli tot mai mari pentru stat.

Alice Weidel a folosit situația unor familii din România și Bulgaria pentru a-și argumenta poziția, afirmând că acestea ar beneficia de prestații sociale consistente din partea autorităților germane.

„În România și Bulgaria, familii întregi trăiesc regește din ajutoarele primite din Germania. Eșecul statului social german este instituționalizat și se autoalimentează. Și, totuși, ar fi evident ce ar trebui făcut. O schimbare a politicii de migrație prin remigrare. Controale de frontieră fără lacune. Controale stricte la frontieră, respingerea fără excepție a tuturor imigranților ilegali, expulzări riguroase în conformitate cu legea, sfârșitul încălcărilor de drept în număr de milioane. Eliminarea factorilor care atrag migrația, prestații în natură în loc de bani pentru solicitanții de azil și naturalizări după criterii stricte, cel mai devreme după zece ani”, a declarat Alice Weidel în Bundestag.

În discursul său, politiciana germană a prezentat un set de măsuri prin care dorește să schimbe politica de migrație a Germaniei.

Printre propunerile formulate de Alice Weidel se numără intensificarea controalelor la granițe și respingerea tuturor persoanelor care intră ilegal pe teritoriul german.

De asemenea, lidera AfD solicită aplicarea strictă a expulzărilor, în condițiile legii, și eliminarea avantajelor pe care le consideră factori de atracție pentru migranți.

O altă propunere vizează modificarea sistemului de sprijin pentru solicitanții de azil, prin înlocuirea ajutoarelor financiare cu prestații în natură.

Weidel dorește și înăsprirea condițiilor pentru obținerea cetățeniei germane. Potrivit propunerii sale, naturalizarea ar trebui să fie posibilă cel mai devreme după zece ani și numai dacă sunt îndeplinite criterii mai stricte.

Acestea sunt propuneri politice ale partidului AfD și nu reprezintă măsuri adoptate de autoritățile germane.

Declarațiile din Bundestag vin după un alt atac lansat de Alice Weidel la adresa migranților români, la începutul lunii noiembrie.

Atunci, lidera AfD a distribuit pe platforma X un documentar despre comunitatea românească din orașul Magdeburg, folosind date referitoare la cheltuielile sociale asociate cetățenilor români.

Potrivit informațiilor prezentate în materialul respectiv și preluate de politiciana germană, aceste cheltuieli ar fi crescut de 20 de ori în ultimii ani, ajungând la trei milioane de euro anual.

Alice Weidel a criticat atunci sumele alocate pentru alocații pentru copii, ajutoare sociale și asistență medicală, acuzându-i pe migranții români că beneficiază excesiv de sistemul german.

„Alocații pentru copii, ajutor social de bază, asistență medicală: tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Numai în Magdeburg, cheltuielile s-au înmulțit de douăzeci de ori, ajungând la 3 milioane de euro pe an. Doar cu AfD se poate produce o schimbare în politica de migrație!”, a scris lidera AfD pe platforma X.