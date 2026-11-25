Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea rămâne în vigoare până la 30 iunie 2027, potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență publicat miercuri de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) în transparență decizională. Documentul prevede și prelungirea mecanismului de licențiere pentru importurile unor produse agricole din Ucraina, măsură care ar urma să se aplice până la sfârșitul anului 2027, potrivit unui comunicat al ministerului.

Proiectul de act normativ vizează continuarea aplicării a două măsuri introduse prin OUG nr. 67/2023 și OUG nr. 84/2023. Prima reglementare limitează adaosurile comerciale la produsele alimentare de bază, iar cea de-a doua stabilește mecanismul de autorizare a importurilor unor produse agricole provenite din Ucraina.

Reprezentanții MADR motivează necesitatea prelungirii prin presiunile economice generate de evoluția prețurilor la energie electrică și carburanți, dar și de tensiunile geopolitice din regiune și din zona Golfului. Aceste evoluții continuă să influențeze costurile de-a lungul întregului lanț agroalimentar.

Astfel, limitarea adaosurilor comerciale ar urma să fie menținută pentru încă șase luni, până la 30 iunie 2027 inclusiv.

Ministerul Agriculturii precizează că mecanismul nu stabilește prețurile finale din magazine și nu introduce limite privind cantitățile comercializate. Acesta reglementează însă marjele comerciale aplicate de operatorii economici.

„Acest mecanism nu fixează prețul final la raft și nu impune restricții cantitative, ci plafonează marjele comerciale la maximum 5% cumulat pe lanțul de distribuție și maximum 20% la retail, menținând astfel concurența liberă ‘sub plafon’ și libertatea de negociere între producători și procesatori. Măsura este cu atât mai necesară în contextul în care, potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică (INS), în luna octombrie 2026 mărfurile alimentare au înregistrat o creștere anuală de 3,07%. Prelungirea plafonării are rolul de a preveni transferul accelerat al costurilor cu utilitățile și transportul în prețul final și de a proteja puterea de cumpărare a populației, în special a gospodăriilor cu venituri mici’, se menționează în comunicat.

Proiectul MADR prevede și extinderea cu un an a mecanismului de consultare și autorizare a exporturilor de produse agricole din Ucraina către România. Termenul actual, stabilit pentru 31 decembrie 2026, ar urma să fie prelungit până la 31 decembrie 2027 inclusiv.

Mecanismul se aplică pentru mai multe categorii de produse: grâu sau meslin, porumb, oleaginoase, făină de grâu, zahăr, ouă și carne de pasăre.

Potrivit ministerului, măsura urmărește să protejeze producătorii români în fața importurilor și să limiteze efectele asupra pieței interne.

„Menținerea culoarelor de solidaritate pentru tranzitul mărfurilor ucrainene a creat premisele descărcării unor cantități importante de produse pe piața internă la prețuri de dumping, iar prelungirea licențierii protejează viabilitatea fermelor românești din sectoarele vegetal și zootehnic’, se arată în comunicat.

Totodată, autoritățile susțin că prelungirea mecanismului le permite procesatorilor autohtoni să își valorifice producția, contribuie la prevenirea practicilor comerciale neloiale și asigură trasabilitatea produselor, precum și respectarea normelor sanitar-veterinare.

Ministrul Agriculturii, Florin-Ionuț Barbu, susține că prelungirea celor două mecanisme urmărește menținerea stabilității pieței alimentare și protejarea producătorilor autohtoni.

„Continuăm să intervenim echilibrat și responsabil acolo unde piața are nevoie de stabilitate. Pe de o parte, ne asigurăm că românii au în continuare acces la alimente de bază la prețuri corecte, fără creșteri speculative generate de costurile la energie și combustibili. Pe de altă parte, le oferim fermierilor și procesatorilor români predictibilitate și protecție în fața importurilor masive, menținând echilibrul producției interne și siguranța alimentară a țării’, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, citat în comunicat.