Pâinea și carnea de porc s-ar putea scumpi înainte de sărbători. Producătorii din industria alimentară avertizează că prețurile pâinii și cărnii de porc ar putea crește cu peste 15% în apropierea sărbătorilor de iarnă. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că a propus menținerea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază până la 3 decembrie 2027, prin intermediul ordonanței de urgență pe care Guvernul o pregătește pentru sfârșitul anului.

Mecanismul de limitare a adaosului comercial pentru anumite produse alimentare, aplicat în România începând din 2023, urmează să expire la sfârșitul acestui an.

În contextul presiunilor inflaționiste și al solicitărilor privind menținerea sub control a prețurilor alimentelor, ministrul Agriculturii a propus continuarea măsurii pentru aproape încă un an.

„Sigur, am propus în «ordonanța trenuleț» prelungirea plafonării adaosului comercial până pe 3 decembrie 2027”, a declarat Florin Barbu pentru Antena 3 CNN.

Propunerea ar urma să fie inclusă în așa-numita „ordonanță trenuleț”, denumire utilizată pentru actele normative prin care Guvernul adoptă, de regulă la sfârșitul anului, mai multe măsuri fiscale, bugetare și legislative.

Ministrul Agriculturii a afirmat că ritmul de creștere a prețurilor alimentelor și produselor agroalimentare este cu 1,5 – 2 puncte procentuale sub nivelul inflației generale.

„Asta arată faptul că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază și-a produs efectele”, a adăugat ministrul.

Ministerul Agriculturii a solicitat Consiliului Concurenței și celorlalte instituții competente realizarea unei analize detaliate privind efectele plafonării asupra pieței alimentare. Raportul nu a fost însă finalizat până în prezent.

Hotărârea privind menținerea mecanismului va fi luată la nivelul Guvernului, în urma discuțiilor cu premierul și reprezentanții Ministerului Finanțelor, instituția responsabilă de elaborarea ordonanței de urgență de la sfârșitul anului.

Florin Barbu a declarat că nu are în vedere includerea altor categorii de alimente în lista produselor pentru care se aplică limitarea adaosului comercial.

Ministrul Agriculturii susține însă că produsele alimentare românești ar trebui să beneficieze de același tratament comercial ca mărfurile provenite din import.

„Nu forțăm comerciantul să pună un adaos comercial, ci îl rugăm să promoveze produsele românești, iar produsele românești să aibă același adaos comercial ca cele care vin din import”, a explicat acesta.