Consiliul Concurenței verifică dacă modul de calcul al scorului FICO îi dezavantajează pe românii care solicită oferte de împrumut de la mai multe bănci. Președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, a declarat că investigația urmărește posibile efecte anticoncurențiale ale sistemului de evaluare a bonității. Ancheta ar putea fi finalizată în primele luni ale anului 2027, iar instituțiile financiare riscă amenzi dacă suspiciunile se confirmă.

Autoritatea de concurență investighează mecanismul prin care instituțiile bancare utilizează informațiile disponibile la Biroul de Credit pentru a evalua persoanele interesate să obțină finanțare.

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a explicat la Antena 3 CNN că verificările urmăresc să stabilească dacă metodologia aplicată în calcularea scorului FICO poate limita posibilitatea clienților de a compara ofertele și de a transfera creditele între bănci.

Dosarul este separat de investigația privind stabilireaindicelui ROBOR, finalizată prin aplicarea unor sancțiuni financiare instituțiilor implicate.

În cazul scorului FICO, autoritatea nu a stabilit deocamdată existența unei încălcări a legislației concurenței.

Scorul FICO este utilizat pentru estimarea riscului asociat acordării unui împrumut. Acesta reflectă informații referitoare la comportamentul financiar al unei persoane și la modul în care și-a îndeplinit obligațiile de plată. La calcularea indicatorului sunt luate în considerare mai multe elemente, printre care istoricul rambursărilor, gradul de îndatorare, vechimea creditelor și solicitările de informații adresate Biroului de Credit de către instituțiile financiare.

Consiliul Concurenței analizează dacă numărul acestor interogări poate determina diminuarea scorului unui solicitant care încearcă să identifice o ofertă bancară mai avantajoasă.

Situația ar putea apărea, de exemplu, în cazul unei persoane care intenționează să refinanțeze un credit ipotecar și cere simulări de finanțare de la trei sau patru instituții. Dacă interogările realizate de bănci conduc la reducerea scorului FICO, clientul ar putea ajunge într-o poziție mai puțin favorabilă în procesul de evaluare, deși nu a contractat noi împrumuturi.

Autoritatea suspectează că un asemenea mecanism ar putea determina consumatorii să renunțe la compararea ofertelor sau la transferarea creditelor către instituții care propun dobânzi mai mici. În aceste condiții, băncile ar putea avea o presiune concurențială mai redusă pentru îmbunătățirea ofertelor.

Bogdan Chirițoiu a explicat că transmiterea informațiilor despre persoanele care nu își achită datoriile este justificată. Verificările se concentrează asupra eventualelor consecințe ale metodologiei de calcul pentru clienții care încearcă să obțină condiții de creditare mai bune.

Investigația privește utilizarea informațiilor privind bonitatea solicitanților de împrumut în cadrul sistemului administrat de Biroul de Credit. Potrivit președintelui Consiliului Concurenței, numărul instituțiilor financiare vizate este mai mare decât în cazul cercetărilor referitoare la ROBOR.

Autoritatea urmărește să stabilească dacă schimbul și prelucrarea datelor despre clienți pot produce restrângeri ale concurenței pe piața serviciilor bancare.

Concluziile sunt așteptate în primele luni ale anului 2027. Dacă vor fi identificate încălcări ale normelor de concurență, instituțiile implicate ar putea primi amenzi. Până la finalizarea verificărilor, eventualele efecte anticoncurențiale ale sistemului FICO rămân suspiciuni investigate de autoritate.

În România, scorul FICO furnizat prin Biroul de Credit este exprimat, în mod obișnuit, pe o scară de la 300 la 850 de puncte. Un rezultat mai ridicat indică, în general, un risc mai mic ca solicitantul să nu își respecte obligațiile de rambursare.

Băncile pot utiliza acest indicator atunci când analizează cererile pentru credite de consum, credite ipotecare sau refinanțări. Totuși, scorul nu reprezintă singurul element care influențează aprobarea unui împrumut. Instituțiile financiare aplică propriile proceduri de evaluare și iau în calcul veniturile persoanei, obligațiile financiare existente și istoricul de creditare.

Prin urmare, un scor FICO redus nu înseamnă automat că solicitarea va fi respinsă. În cazul interogărilor efectuate de bănci, influența asupra punctajului depinde de regulile aplicate în calcularea indicatorului și de situația financiară a fiecărui client.

Noua investigație se desfășoară după ce Consiliul Concurenței a finalizat cercetările privind comportamentul a zece instituții bancare participante la stabilirea indicelui ROBOR.

Autoritatea a aplicat sancțiuni în valoare totală de aproximativ 3,73 miliarde de lei, după ce a constatat încălcarea normelor de concurență prin schimbul de informații confidențiale și strategice legate de procedura de stabilire a indicelui.

Băncile sancționate au contestat măsurile în instanță și au formulat inclusiv cereri pentru suspendarea executării deciziilor. Bogdan Chirițoiu a declarat că instituția a obținut două hotărâri favorabile în litigiile privind suspendarea sancțiunilor.

În urma acestor decizii, aproximativ 700 de milioane de lei ar putea fi încasate la bugetul de stat până la sfârșitul anului 2026. Președintele Consiliului Concurenței a afirmat că instituțiile bancare ale căror solicitări de suspendare au fost respinse trebuie să respecte hotărârile executorii, inclusiv în situația în care decid să formuleze recurs.