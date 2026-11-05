Ce se întâmplă cu indicele ROBOR. Anunțul BNR pentru cei care au credite

Banca Națională a României (BNR) a anunțat că nu intenționează să modifice reglementările privind ROBOR, indice folosit la calcularea dobânzilor pentru anumite credite. Poziția instituției vine după apariția unor informații despre o posibilă schimbare a mecanismului, în contextul în care Consiliul Concurenței a sancționat zece bănci cu amenzi totale de 3,73 miliarde de lei pentru coordonarea comportamentului în procedura de stabilire a indicelui.

Banca Națională a României a transmis joi că susține în continuare actualul cadru de reglementare a indicelui ROBOR. Instituția a reacționat la informațiile apărute în presă privind o eventuală revizuire a regulilor de stabilire a acestuia. Potrivit BNR, reglementările în vigoare respectă recomandările și principiile internaționale din domeniu, astfel că banca centrală nu consideră necesară schimbarea lor.

„Banca Naţională a României nu are în vedere vreo modificare a reglementărilor actuale referitoare la ROBOR. Poziţia BNR a rămas aceeaşi, pe care a prezentat-o public de-a lungul timpului, de susţinere a actualelor reglementări, care respectă principiile şi recomandările internaţionale în materie.

BNR nu consideră că există vreun motiv de revizuire a cadrului normativ”, arată, joi, BNR, într-o comunicare oficială. Poziția băncii centrale a fost comunicată după ce sancțiunile aplicate de Consiliul Concurenței unor instituții bancare au readus în discuție mecanismul prin care se stabilește ROBOR.

Pe 7 iunie 2026, Consiliul Concurenței a anunțat că a amendat zece bănci pentru încălcarea regulilor de concurență în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR. Valoarea totală a sancțiunilor a fost de 3,73 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 710 milioane de euro.

Autoritatea a constatat, în urma investigațiilor, că instituțiile bancare participante la stabilirea indicelui și-au coordonat comportamentul prin schimburi de informații confidențiale și strategice. Potrivit concluziilor Consiliului Concurenței, informațiile schimbate vizau în special prețurile și nivelul ROBOR în cadrul procedurii de fixing, utilizată pentru stabilirea ratei de referință.

După comunicarea motivării deciziei de sancționare, băncile aveau la dispoziție 60 de zile pentru a prezenta planuri de măsuri destinate eliminării practicilor anticoncurențiale identificate. Aceste planuri trebuiau să fie transmise Consiliului Concurenței și aprobate de autoritate.

Instituțiile bancare vizate de decizia Consiliului Concurenței sunt:

Banca Comercială Română SA (BCR);

BRD – Groupe Société Générale SA;

Banca Transilvania SA;

Banca Transilvania SA, pentru fapta atribuită OTP Bank România SA;

ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București;

Raiffeisen Bank România SA;

Exim Banca Românească SA;

CEC Bank SA;

UniCredit Bank SA;

Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA;

Libra Internet Bank SA.

Banca Transilvania figurează de două ori în enumerarea sancțiunilor, deoarece una dintre amenzi vizează fapta atribuită OTP Bank România, instituție preluată între timp. Ulterior, băncile sancționate au formulat acțiuni în instanță împotriva deciziei Consiliului Concurenței. Astfel, hotărârea autorității de concurență este contestată în justiție, în timp ce BNR își menține poziția privind actualul mecanism ROBOR.

ROBOR reprezintă rata de referință a pieței monetare interbancare și este utilizat pentru stabilirea dobânzilor aferente anumitor împrumuturi.

Indicele influențează calcularea dobânzilor pentru creditele acordate persoanelor juridice, inclusiv entităților statului, precum autoritățile administrației publice locale. De asemenea, ROBOR este relevant pentru persoanele fizice care au contractat credite înainte de anul 2019 și nu au solicitat înlocuirea acestuia cu IRCC.

În cazul acestor împrumuturi, ROBOR este unul dintre elementele luate în calcul la stabilirea dobânzii.

Anunțul făcut joi de BNR privește exclusiv menținerea reglementărilor actuale. Banca centrală nu a comunicat o modificare a indicelui sau a dobânzilor aplicate creditelor.

La momentul anunțării amenzilor, Consiliul Concurenței a arătat că legislația națională interzice înțelegerile dintre companii care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească.

În cazul băncilor participante la stabilirea ROBOR, autoritatea a considerat că schimburile de informații confidențiale și strategice au reprezentat o coordonare a comportamentului în cadrul procedurii de fixing. Aceste constatări au stat la baza sancțiunilor financiare anunțate în iunie 2026.

Băncile vizate au contestat ulterior decizia în instanță. În ciuda sancțiunilor aplicate și a proceselor deschise, Banca Națională a României a transmis că nu identifică motive pentru revizuirea regulilor actuale privind ROBOR.