Președintele rus Vladimir Putin a participat vineri, 27 noiembrie 2026, la ceremonia de punere în funcțiune a noului submarin nuclear „Perm”, desfășurată la șantierul naval Sevmaș din Severodvinsk, în nord-vestul Rusiei. Cu această ocazie, liderul de la Kremlin a anunțat că marina militară a Rusiei va mai primi încă cinci submarine nucleare similare până în anul 2030, relatează AFP.

În cadrul ceremoniei transmise de Kremlin, Vladimir Putin a asistat la ridicarea drapelului pe submarinul „Perm”, gest care marchează intrarea oficială a navei în dotarea flotei ruse. Liderul rus a prezentat acest tip de armament drept un element central în arhitectura de descurajare nucleară a Moscovei.

„Rusia este una dintre puţinele ţări din lume capabile să construiască submarine nucleare puternice de acest tip, care reprezintă arme de anvergură şi cu rază de acţiune mondială”, a declarat Vladimir Putin.

Submarinele nucleare lansatoare de rachete (SNLE) asigură capacitatea de ripostă în cazul unui atac, datorită dificultății cu care pot fi detectate atunci când operează în imersiune.

Potrivit planului prezentat de președintele Rusiei, din cele cinci submarine nucleare programate să intre în dotarea flotei până în 2030, trei fac parte, la fel ca „Perm”, din clasa „Iassen-M”.

Vladimir Putin a a mai spus că navele din clasa „Iassen-M” pot executa misiuni în orice zonă a oceanelor lumii fără a fi detectate și pot lansa toate tipurile de rachete de croazieră, inclusiv rachetele hipersonice „Zirkon”.

Putin a reamintit că, în ultimii șase ani, marina militară a Rusiei a mai recepționat alte patru submarine din clasa „Iassen-M”.

Noile anunțuri privind înzestrarea forțelor navale vin într-un moment marcat de tensiuni puternice între Rusia și statele occidentale care sprijină Ucraina, după declanșarea ofensivei ruse la scară largă din februarie 2022.