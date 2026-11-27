Ministerul Sănătății a pus vineri, 27 noiembrie 2026, în transparență decizională proiectul de ordonanță de urgență prin care înființează Sistemul Electronic de Raportare (SER) a stocurilor de medicamente, a anunțat ministrul Alexandru Rogobete. Noua măsură obligă toate farmaciile din România să se înscrie în platformă și să transmită în timp real ce tratamente au pe rafturi, astfel încât autoritățile să poată interveni rapid înainte ca un medicament să dispară complet de pe piață.

Potrivit ministrului Sănătății, conectarea directă a tuturor farmaciilor cu ministerul urmărește să elimine situațiile în care pacienții caută fără succes un tratament, iar instituțiile nu știu exact unde există blocaje de aprovizionare.

„Vreau să avem o imagine corectă, în timp real, a stocurilor de medicamente din farmaciile din România, să identificăm din timp problemele de aprovizionare și să putem interveni rapid atunci când apar discontinuități”, a declarat Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Oficialul a explicat că nu este suficient ca ministerul să cunoască doar cantitățile totale de medicamente intrate în țară, ci trebuie să știe exact în ce farmacii se găsesc acestea la orice oră.

Pe lângă monitorizarea stocurilor, proiectul de ordonanță de urgență schimbă și modul în care sunt autorizate și verificate farmaciile. Dosarele pe suport de hârtie urmează să fie eliminate, iar procedurile de aprobare vor fi automatizate.

Prin conectarea bazelor de date între instituții, Ministerul Sănătății va prelua automat documentele și informațiile necesare de la Colegiul Farmaciștilor din România, Registrul Comerțului, Inspecția Muncii și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR).