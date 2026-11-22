Se pune capăt crizei: sute de mii de vaccinuri antigripale vor intra în farmacii
- Nicola Răducan
- 22 noiembrie 2026, 16:02
În continuarea demersurilor derulate de Ministerul Sănătății și Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) pentru suplimentarea stocurilor de vaccinuri antigripale, noi tranșe importante devin disponibile pentru populație, a comunicat ministerul.
Astfel, sunt nominalizate vaccinuri pentru cei care vor să se imunizeze pentru gripă:
Vaxigrip (528.000 de doze): Lotul a fost deja recepționat, iar facturarea de la producător către distribuitori a început. Dozele vor fi disponibile în farmacii începând de luni, 23 noiembrie (sau chiar din acest weekend, în funcție de ritmul livrărilor către farmacii).
Efluelda, vaccin destinat persoanelor in vârstă de peste 60 de ani (50.000 de doze): Un lot suplimentar, inițial destinat altor țări, a plecat din Franța și va ajunge în România marți. După finalizarea procedurilor de recepție și verificare a calității, facturarea va începe miercuri, urmând ca şi acest vaccin să ajungă în farmacii săptămâna viitoare.
Situația celorlalte vaccinuri și a imunizării la nivel național
Influvac: Stocurile alocate inițial sunt aproape epuizate (sub 10.000 de doze disponibile în rețea).
Agenția Națională a Medicamentului (ANMDMR), alături de alte autorități competente europene, solicită producătorului analiza posibilității de a menține în funcțiune liniile de fabricație pentru loturi suplimentare destinate părții a doua a sezonului rece.
Conform raportărilor oficiale din Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV), până la data de 15 noiembrie 2026 au fost vaccinate antigripal 956 092 de persoane.