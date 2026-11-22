​În continuarea demersurilor derulate de Ministerul Sănătății și Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) pentru suplimentarea stocurilor de vaccinuri antigripale, noi tranșe importante devin disponibile pentru populație, a comunicat ministerul.

Vaxigrip (528.000 de doze): Lotul a fost deja recepționat, iar facturarea de la producător către distribuitori a început. Dozele vor fi disponibile în farmacii începând de luni, 23 noiembrie (sau chiar din acest weekend, în funcție de ritmul livrărilor către farmacii).

​Efluelda, vaccin destinat persoanelor in vârstă de peste 60 de ani (50.000 de doze): Un lot suplimentar, inițial destinat altor țări, a plecat din Franța și va ajunge în România marți. După finalizarea procedurilor de recepție și verificare a calității, facturarea va începe miercuri, urmând ca şi acest vaccin să ajungă în farmacii săptămâna viitoare.

Influvac: Stocurile alocate inițial sunt aproape epuizate (sub 10.000 de doze disponibile în rețea).

Agenția Națională a Medicamentului (ANMDMR), alături de alte autorități competente europene, solicită producătorului analiza posibilității de a menține în funcțiune liniile de fabricație pentru loturi suplimentare destinate părții a doua a sezonului rece.

Conform raportărilor oficiale din Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV), până la data de 15 noiembrie 2026 au fost vaccinate antigripal 956 092 de persoane.