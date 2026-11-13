Schimbări pentru pacienți de la 1 ianuarie 2027. Ce notificări ar putea primi pe telefon

Schimbări pentru pacienți de la 1 ianuarie 2027. Ministrul Sănătății a anunțat că pregătește un sistem de notificare a pacienților atunci când datele lor sunt utilizate pentru decontarea unor servicii medicale. Măsura ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027 și vine în contextul unor suspiciuni privind raportarea unor consultații și investigații fictive. În paralel, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au început controale în 25 de ambulatorii publice și private din mai multe județe.

Pacienții ar urma să primească mesaje prin SMS, e-mail sau WhatsApp de fiecare dată când pe codul lor numeric personal este înregistrat un serviciu medical pentru decontare. Ministerul Sănătății intenționează să introducă și un număr de telefon la care persoanele care observă raportarea unor servicii de care nu au beneficiat să poată semnala situația.

Alexandru Rogobete a explicat că măsura urmărește identificarea decontărilor fictive, după ce instituțiile din sistemul sanitar au primit sesizări privind utilizarea cardurilor de sănătate pentru servicii medicale care nu ar fi fost efectuate.

Ministrul Sănătății a declarat că verificările au fost declanșate în urma reclamațiilor transmise de pacienți și a informațiilor primite inclusiv de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

O parte dintre sesizări privesc absența medicilor din ambulatoriile publice în timpul programului de lucru. Potrivit ministrului, au fost semnalate situații în care, la ora 11:00, medicii nu se aflau la cabinete, deși ar fi trebuit să respecte programările.

Alte reclamații au vizat servicii medicale înregistrate în sistemul de asigurări, dar de care pacienții susțin că nu au beneficiat.

„Am plecat de la sezizările pe care le-am primit de la foarte mulţi pacienţi şi le mulţumesc pe această cale şi încurajez să trimită în continuare. Discutăm aici despre zone în care, la ora 11.00, în ambulatorul public nu au fost găsiţi medicii conform programărilor, pe de-o parte. Pe de altă parte, multe sesizări care au venit şi din partea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi nu doar, prin care pacienţii au fost înştiinţaţi cu anumite servicii de care nu au beneficiat. Asta e o practică veche pe care o cunoaştem (...) am făcut chiar modificări legislative, dar pare că nu este suficient (...) Discutăm despre acele servicii fictive care se decontează pe cardurile de sănătate ale pacienţilor, care nu beneficiază de servicii”, a declarat ministrul Sănătăii.

Alexandru Rogobete a prezentat și exemplul unui cabinet privat de radiologie și imagistică, unde numărul investigațiilor raportate ar depăși capacitatea de funcționare a echipamentului medical. Ministrul a pus sub semnul întrebării volumul de servicii declarate pentru decontare, arătând că timpul necesar efectuării tuturor investigațiilor ar depăși durata unei zile.

„Clinică, un cabinet privat de radiologie şi imagistică, în care se decontează imagini de computer tomograf full body, adică pentru întregul corp. Ar avea nevoie ca ziua să aibă în loc de 24 de ore 36, pentru a putea deconta atât de multe servicii pe care ei le declară că le fac cu acel computer tomograf”.

Ministrul a explicat că obiectivele exacte ale controalelor nu au fost făcute publice înaintea verificărilor, pentru a evita eventuale intervenții asupra evidențelor serviciilor raportate. Potrivit acestuia, noua platformă informatică integrată a CNAS permite păstrarea informațiilor înregistrate și împiedică ștergerea lor în modul în care se putea proceda anterior.

„Nu am anunţat exact obiectul contoarelor, tocmai pentru a nu avea surprize că se apucă să şteargă din baza de date serviciile pe care le-au raportat şi aşa mai departe. Oricum, cu noua platformă integrată a asigurării de sănătate de la Casa Naţională de Asigurare de Sănatate, nu mai pot şterge ca înainte, pentru că e un sistem modern, unul nou, digital, o dată înregistrată, el rămâne acolo şi pe asta se bazează şi controlele”, a adăugat Rogobete.

Schimbări pentru pacienți de la 1 ianuarie 2027. Pentru a permite identificarea mai rapidă a serviciilor medicale raportate fără știrea beneficiarilor, Ministerul Sănătății pregătește introducerea unui sistem automat de notificare. Prin această metodă, pacienții ar urma să fie informați ori de câte ori CNP-ul lor este utilizat pentru înregistrarea unui serviciu medical.

Notificările ar putea fi transmise prin SMS, e-mail sau WhatsApp, în funcție de mijloacele de comunicare disponibile. Ministerul intenționează să pună la dispoziție și un număr de telefon pentru sesizarea situațiilor în care un pacient primește o notificare privind un serviciu medical de care nu a beneficiat.

„Adică încercăm să atingem o plajă cât mai largă, vor avea inclusiv un număr de telefon unde pot suna în cazul în care CNP-ul lor a fost utilizat pentru o decontare de servicii şi nu au beneficiat de acea decontare. A sosit momentul să facem lumină în această poveste”, a mai declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul a indicat data de 1 ianuarie 2027 drept termen posibil pentru punerea în funcțiune a sistemului. Măsura este deocamdată în pregătire, iar implementarea sa nu a fost confirmată ca fiind finalizată.

În paralel cu pregătirea noului sistem de notificare, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate desfășoară verificări în 25 de unități medicale din mai multe județe.

Acțiunile sunt realizate de Corpul de Control al Ministerului Sănătății și Corpul de Control al CNAS și vizează atât ambulatorii publice, cât și private.

Alexandru Rogobete a anunțat că a semnat ordinul necesar începerii controalelor, explicând că scopul acestora este identificarea neregulilor semnalate.

Ministrul a afirmat că verificările nu reprezintă o „vânătoare de vrăjitoare”, ci urmăresc clarificarea situațiilor în care programul medical nu este respectat sau sunt raportate servicii care nu au fost efectuate.

Rezultatele controalelor urmează să stabilească dacă suspiciunile privind decontările fictive și nerespectarea programului de lucru se confirmă.