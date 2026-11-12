Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat declanșarea unor verificări în aproximativ 25 de locații din țară, după ce au fost semnalate probleme legate de accesul pacienților la serviciile medicale. Controalele vor fi efectuate în comun de reprezentanții Ministerului Sănătății și cei ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și vor viza atât ambulatoriile publice, cât și pe cele private.

Alexandru Rogobete a anunțat joi seara că a semnat ordinele necesare pentru începerea verificărilor. Acestea vor avea loc în București și în alte 12 orașe din țară: Brașov, Alba Iulia, Sibiu, Iași, Arad, Timișoara, Ploiești, Pitești, Buzău, Baia Mare, Constanța și Târgu Mureș.

„Am semnat ordinele de ministru pentru demararea unor controale comune, realizate de Corpul de Control al Ministerului Sănătății și Corpul de Control al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în aproximativ 25 de locații din România. Controalele vor viza ambulatorii publice și private din Brașov, Alba Iulia, Sibiu, Iași, Arad, Timișoara, București, Ploiești, Pitești, Buzău, Baia Mare, Constanța și Târgu Mureș”, a anunțat ministrul.

Acesta le-a mulțumit persoanelor care au semnalat nereguli în sistemul sanitar și a transmis că vor fi analizate inclusiv cazurile concrete prezentate de pacienți.

Șeful de la Sănătate a explicat că verificările nu urmăresc să pună presiune pe personalul medical, ci să identifice problemele, să sancționeze abaterile confirmate și să îmbunătățească accesul pacienților la consultații și investigații.

„Vreau să fie foarte clar: nu este o vânătoare de vrăjitoare! Nu urmărim să punem presiune pe personalul medical, ci să identificăm neregulile, să sancționăm abaterile acolo unde acestea se confirmă și să reducem practicile care afectează accesul pacienților la servicii medicale. Pacienții au dreptul la servicii medicale accesibile, corecte și transparente. Iar regulile trebuie respectate de toată lumea! Cine crede că mai poate fenta sistemul, are o părere greșită despre determinarea mea!”, a transmis Alexandru Rogobete.

Decizia de a trimite Corpul de control vine după ce, săptămâna trecută, Alexandru Rogobete a contactat telefonic mai multe spitale din țară pentru a verifica dacă poate obține o programare pentru bunica sa, într-un scenariu ipotetic.

Demersul a fost inițiat după ce ministrul a primit mai multe petiții de la pacienți care reclamau dificultăți în obținerea programărilor la ambulatoriile de specialitate.

În urma apelurilor, Rogobete a constatat că situația diferă de la un spital la altul. În unele unități medicale a reușit să obțină programarea solicitată, însă la spitale din Sibiu și București i s-a comunicat că nu mai sunt locuri disponibile sau a fost îndrumat către alte unități.

După acest experiment, ministrul a anunțat că va trimite echipele de control la spitalele unde nu a reușit să obțină programarea pentru bunica sa.