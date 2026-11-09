Dificultățile întâmpinate de pacienți atunci când încearcă să obțină programări la spitalele de stat au fost din nou aduse în atenție de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Oficialul a explicat experimentul prin care a sunat la mai multe unități medicale din țară pentru a încerca să obțină o consultație pentru „bunica” sa și a verifica dacă măsurile adoptate în ultimele luni au început să producă schimbări.

Alexandru Rogobete a explicat că a primit numeroase sesizări din partea unor pacienți care întâmpinau probleme atunci când încercau să obțină programări în ambulatoriile de specialitate ale spitalelor publice.

Ministrul a susținut că situația este cunoscută de mult timp și că demersul său a avut rolul de a aduce din nou în atenție dificultățile cu care se confruntă pacienții.

„Este o realitate pe care o știam. Vă dați seama că nu am descoperit în acel moment această problemă. Am vrut să o evidențiez, am vrut să o pun pe tapet. Vă spun de ce am făcut asta acum și de ce nu în primul mandat. În primul mandat, tocmai pentru că știam că există această problemă, am făcut multe modificări legislative care să îmbunătățească activitatea în ambulatoriul de specialitate și să îl dezvolte. Schimbarea programului de lucru, flexibilizarea programului, creșterea punctului de plată pentru tarifele din ambulatoriu, obligativitatea ca toți medicii din spital, prin rotație, să facă și să efectueze servicii în ambulatoriul de specialitate”, a explicat Rogobete.

Alexandru Rogobete a precizat că a revenit asupra acestei probleme la aproximativ șapte-opt luni după introducerea modificărilor legislative, pentru a vedea dacă accesul pacienților la consultațiile din ambulatorii s-a îmbunătățit.

Oficialul a spus că nu se așteaptă ca o problemă existentă de peste două decenii să fie rezolvată într-un timp foarte scurt. În schimb, urmărește evoluția situației prin intermediul unor indicatori.

„Am vrut să văd, la șapte luni, opt luni distanță de atunci, dacă lucrurile au început să se îmbunătățească. Eu nu am pretenția că acest fenomen, care se întâmplă de peste 20 de ani, se va schimba peste noapte. Dar urmăresc din indicatori dacă fenomenul se reduce și mă refer aici și la plecatul la ora 10 din spitalul public la cabinetul propriu privat sau transferul pacienților în mod imoral și, aș putea spune, chiar ilegal, pe ici, pe colo, către zona privată”, a mai spus ministrul.

Experimentul a avut loc joia trecută, când ministrul Sănătății a contactat telefonic mai multe unități medicale din țară pentru a verifica dacă poate obține o programare pentru bunica sa.

Demersul a fost inițiat după ce la Ministerul Sănătății au ajuns mai multe petiții de la români care reclamau dificultăți în accesarea consultațiilor din ambulatoriile de specialitate.

În urma apelurilor, Alexandru Rogobete a reușit să obțină programări la unele spitale. Situația a fost diferită la unitățile medicale din Sibiu și din București, unde i s-a comunicat că nu mai sunt locuri disponibile sau a fost îndrumat către alte spitale.