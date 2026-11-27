Metrorex anunță modificări privind circulația trenurilor de metrou în perioada 30 noiembrie – 1 decembrie 2026, când sunt sărbătorite Sfântul Andrei și Ziua Națională a României. Garniturile vor circula în minivacanță după programul specific zilelor de weekend și sărbătorilor legale, iar în funcție de numărul călătorilor vor putea fi introduse trenuri suplimentare.

Reprezentanții Metrorex au anunțat că orarul trenurilor va fi adaptat pentru cele două zile libere legale, respectiv luni, 30 noiembrie, și marți, 1 Decembrie.

„Metrorex informează publicul călător că, în perioada 30 noiembrie – 1 decembrie 2026, trenurile de metrou vor circula conform graficelor specifice zilelor de weekend și sărbătorilor legale.

În funcție de fluxurile de călători înregistrate, vor fi introduse în circulație trenuri suplimentare, astfel încât să fie asigurată desfășurarea în condiții optime a transportului cu metroul.”, a transmis Metrorex.

Tot în perioada 30 noiembrie – 1 decembrie, nouă spitale din Capitală, pentru adulți și copii, vor asigura asistența medicală de urgență. Serviciul de Ambulanță București-Ilfov va funcționa, de asemenea, pe durata minivacanței.

Potrivit Direcției de Sănătate Publică București, unitățile medicale care vor prelua urgențele sunt:

Spitalul Clinic de Urgență București Floreasca – 021/599.23.00;

Spitalul Clinic de Urgență Universitar – 021.318.05.23 și 021.601.24.00;

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon” – 021/255.40.99;

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” – 021/334.51.90;

Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” – 021/334.30.25;

Spitalul de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri – 021/224.09.47;

Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice – 021/319.27.51;

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – 021/316.93.66;

Spitalul Clinic de Urgență Copii „M.S. Curie” – 021/460.30.26.

Serviciul de Ambulanță al Municipiului București va avea program normal de lucru și va prelua solicitările populației prin numărul unic de urgență 112. De asemenea, instituția va asigura eliberarea certificatelor constatatoare de deces la nivelul Capitalei.

Direcția de Sănătate Publică București va avea un serviciu de gardă permanent, disponibil la numerele de telefon 0747.165.471 și 0722.659.492.

În perioada 30 noiembrie – 1 decembrie, supermarketurile și hipermarketurile pot rămâne deschise, însă orarul diferă în funcție de fiecare comerciant și de locația magazinului.

Magazinele Lidl verificate vor funcționa în ambele zile, în intervale cuprinse între orele 07:00 și 21:00 sau 22:00, în funcție de unitate.

Kaufland nu a anunțat un program special pentru cele două sărbători. Mai multe magazine ale retailerului au, în mod obișnuit, un orar cuprins între 07:00 și 22:00 sau 22:30.

Carrefour nu a comunicat până în prezent modificări pentru minivacanță. Hipermarketurile funcționează, de regulă, între orele 08:00 și 21:00 sau 22:00, în funcție de locație.

Și magazinele Auchan păstrează, în general, un program cuprins între 07:00 și 22:00, unele unități având program până la ora 23:00. În cazul PENNY, multe magazine funcționează între 07:30 și 22:00.

Magazinele Mega Image și Shop&Go au intervale de funcționare diferite, unele dintre acestea fiind deschise non-stop.

Centrele comerciale au funcționat în anii precedenți după programul obișnuit de sărbători, însă restaurantele, cinematografele și hipermarketurile din interiorul mallurilor pot avea orare distincte.