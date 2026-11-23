Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat luni extinderea finanțării pentru șase spitale din țară și introducerea unor noi proceduri medicale destinate pacienților cu afecțiuni grave. Proiectele de ordin care prevăd aceste măsuri au fost puse în transparență decizională și vizează atât tratamente moderne, cât și achiziția de dispozitive medicale, potrivit anunțului făcut de ministru pe Facebook.

Una dintre unitățile medicale care vor beneficia de noile măsuri este Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov. Aici va fi finanțată implantarea defibrilatoarelor cardiace interne, dispozitive medicale utilizate pentru prevenirea unor complicații grave provocate de tulburările de ritm cardiac.

Aceste aparate sunt destinate pacienților cu risc ridicat de aritmii severe și pot interveni pentru restabilirea ritmului cardiac atunci când apare o tulburare periculoasă.

Ministerul Sănătății va extinde finanțarea medicamentelor și materialelor sanitare necesare îngrijirii pacienților aflați în stare critică în alte cinci unități medicale.

Spitalele incluse în program sunt:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov

Spitalul Județean de Urgență Târgoviște

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc

Spitalul Municipal Turda

Pacienții cu afecțiuni biliare și digestive vor beneficia de noi proceduri

Planul anunțat de ministrul Sănătății prevede și introducerea unor intervenții minim invazive pentru mai multe categorii de pacienți cu probleme medicale grave.

Noile proceduri se adresează persoanelor cu cancere biliare avansate, celor care suferă de infecții severe ale căilor biliare, dar și pacienților care au nevoie de drenajul colecțiilor abdominale sau al complicațiilor pancreatice.

De asemenea, va fi extins accesul la tratamente pentru o gamă mai largă de hemoragii digestive.

Pachetul de măsuri include și finanțarea unor dispozitive medicale noi, printre care videocapsulele endoscopice și echipamentele necesare intervențiilor medicale avansate.

Alexandru Rogobete a explicat că extinderea programelor urmărește să ofere pacienților acces mai rapid la tratamente și să crească numărul soluțiilor medicale disponibile.

„Mai multe spitale, mai multe tratamente moderne și mai multe șanse la viață pentru pacienți! Continuăm să dezvoltăm programele de Acțiuni Prioritare, finanțate direct de Ministerul Sănătății, pentru ca pacienții să beneficieze de tratamentele de care au nevoie, la timp și cât mai aproape de casă. Astăzi am pus în transparență decizională proiectele de ordin prin care extindem finanțarea în șase spitale și introducem noi proceduri medicale pentru pacienții cu afecțiuni grave”, a transmis ministrul.

Acesta a adăugat că măsurile nu presupun eliminarea procedurilor medicale existente, ci completarea lor cu noi soluții de tratament.

„Asigurăm și finanțarea unor noi dispozitive medicale, inclusiv videocapsule endoscopice și echipamente pentru intervenții avansate. Pentru mine, fiecare program extins înseamnă un pacient care poate primi mai repede tratamentul necesar. O familie care are mai multă speranță. O șansă în plus la viață. Nu eliminăm proceduri existente. Adăugăm soluții, extindem accesul și continuăm să dezvoltăm sistemul medical”, a transmis Alexandru Rogobete.